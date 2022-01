Owen Farrell ratera finalement l'intégralité du Tournoi des 6 Nations 2022. Celui qui avait tout fait pour revenir à temps a été victime d'une nouvelle blessure à l'entraînement avec son club des Saracens. L'international anglais (30 ans, 93 sélections) était absent depuis la tournée d'automne et la victoire anglaise contre l'Australie (32-15) en raison d'une blessure à la cheville contractée pendant le test match. C'est de nouveau la cheville qui est touchée mais cette fois, Owen Farrell devra subir une intervention chirurgicale.

Pour pallier son absence, Eddie Jones a décidé d'appeler George Ford (28 ans, 77 sélections). Le demi d'ouverture de Leicester réalise une excellente saison avec les Tigers, solides leaders de Premiership. Et sa non-convocation dans la première liste communiquée par le sélectionneur avait suscité de vives réactions outre-Manche. De plus, l'absence de Farrell devrait redistribuer les cartes au centre de l'attaque du XV de la Rose. Eddie Jones pourrait sortir de son système à deux ouvreurs.

Le deuxième ou troisième ligne Courtney Lawes (32 ans, 88 sélections), un temps pressenti pour remplacer Farrell en tant que capitaine, a été contraint lui aussi de déclarer forfait. Pour ne rien arranger, le pilier Joe Marler (31 ans, 73 sélections) a été déclaré positif à la Covid-19 ce mercredi. Quant à Jonny May, pour l'heure, la présence du prolifique ailier (67 sélections, 35 essais) n'est remise en cause que pour les deux premiers matchs contre l'Ecosse (5 février) et en Italie (13 février).