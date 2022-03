Le XV de France a souffert, mais il s’en est sorti. Avec, comme toujours, une défense au-dessus de tout soupçon, qui n’a encaissé aucun essai...

(il souffle) C'est toujours important de gagner. Après, les scénarios au pays de Galles sont toujours compliqués, on savait qu'ils avaient l'habitude de tenir les rencontres, de terminer très fort. C'était important pour nous, avec quatre points d'avance, de ne pas lâcher en défense et de ne pas nous exposer. Au niveau du caractère, c'était top. On a eu une grosse défense sur ce match, c'est évidemment ça qui nous permet de l'emporter car offensivement, on a connu un peu plus de scories que d’habitude. On s'est un peu exposés par moments, on a offert des opportunités, mais notre défense et notre état d'esprit ont été exceptionnels.

Une fois de plus, à titre personnel, vous avez été impérial en défense au point de terminer meilleur défenseur de la rencontre...

Comme le jeu au sol, on avait ciblé que nous aurions des possibilités de les agresser en défense. On savait que les Gallois avaient tendance à user de passes larges après leur demi de mêlée ou leur ouvreur et qu'en montant très vite, avec des plaquages efficaces, on aurait des possibilités de contests sur les soutiens intérieurs. On a réussi à le faire, ça explique en grande partie notre succès. Mais tout n’a pas non plus été parfait.

C’est-à-dire ?

Comme je vous le disais, il y a également eu des erreurs qu'il faudra gommer face à l'Angleterre. On s’est un peu trop exposés, notamment en fin de première période, mais cela a été heureusement sans conséquences. Alors pour l'instant, on va profiter du moment, de l'euphorie de la fin de match et à partir de dimanche soir, on basculera sur la préparation du dernier match.

Avec un enjeu qui ne sera enfin plus tabou...

Le Grand Chelem ? On a tous envie de se projeter sur ce dernier match face à l'Angleterre, bien sûr. Mais il ne faut pas perdre de vue que si on veut aller chercher la victoire et ce titre après elquel on court depuis deux ans, il faut mettre les choses dans l'ordre. On va bien récupérer pour vivre quelque chose d'exceptionnel, qui pourrait marquer l’histoire du rugby français.