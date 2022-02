Fabien Galthié n’aura donc procédé qu’à deux changements dans son XV de départ, dont un sur blessure (Moefana remplaçant Danty, touché à la cheville). L’autre, le seul donc, est d’ordre tactique, stratégique. Il concerne la titularisation de François Cros sur l’aile de la troisième ligne, aux dépens de Dylan Cretin, qui prend place sur le banc. Un choix qui, selon nous, s’explique par la volonté du staff de renforcer le secteur du jeu au sol dans lequel les Bleus n’ont pas été particulièrement à leur avantage la semaine dernière contre l’Italie. L’Irlande proposera un tout autre défi, et Fabien Galthié et ses adjoints s’y attendent. François Cros est l’homme idoine dans ce secteur, d’autant qu’il offre aussi de vraies certitudes dans le secteur de la touche, où il excelle et où il est très souvent sollicité en club. En titularisant Cros, le staff gagne donc en dimension physique, mais ne perd pas en touche. Et il reforme ainsi la troisième ligne qui avait vaincu les All Blacks en novembre dernier. Une association qui avait d’ailleurs posé beaucoup de problèmes aux Néo-Zélandais dans les rucks.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le sélectionneur Fabien Galthié a répondu ceci : "Ce qui nous a conduit à modifier la troisième ligne, c’est la performance face à l’Italie, le contenu des entraînements depuis maintenant deux semaines et demi et l’adversaire de samedi. Mais aussi l’animation offensive de l’Irlande, ses stratégies et son animation défensive. Voilà ce qui nous a conduit à changer. Et c’est pour ces mêmes raisons que nous avons composé un banc de finisseurs avec six avants et deux trois-quarts."

Un 6-2 en couverture

Et même quand Cros fatiguera, le XV de France pourra compter sur des renforts avec un banc comptant six avants. Non content de compter sur Romain Taofifenua en deuxième ligne, les Bleus auront aussi sur le polyvalent Thibaud Flament et le troisième ligne Dylan Cretin. Ces « finisseurs », Fabien Galthié les compare à des lions en cages qui seront lâchés dans l'arène de Saint-Denis en fin de rencontre : "Nous avons un cinq de devant en réserve qui est là, qui est frais, qui trépigne du sabot, qui est prêt à attaquer la deuxième mi-temps, à apporter son énergie, qui va s’échauffer ensemble. Il y a aussi Dylan (Cretin) qui est un joueur de direction en touche. Nous avons une équipe de finisseurs qui se préparent qui nous permettra de gagner cette deuxième mi-temps. Et notamment ces 20 dernières minutes. On compte bien les lâcher dans le Stade de France en deuxième mi-temps pour qu’ils nous apportent tout ce qu’ils ont en eux et tout ce que nous avons préparé."