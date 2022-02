"C’est une vraie belle victoire, que l’on a été cherché avec tout ce que l’on avait. On a fait preuve d’un peu plus de maturité qu’eux. Les finisseurs ont apporté ce qu’il fallait même. Cela a combattu dur. C’était chaud. On a bien accueilli les Irlandais ! On va récupérer, on s’est déplacé deux fois, on va à Edimbourg", indiquait le patron des Bleus très heureux. Pour rappel, le XV de France a battu l’Irlande 30 à 24 et reste la seule formation invaincue à l’issue de la deuxième journée du 6 Nations 2022.