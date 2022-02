Ce jeudi, les deux sélectionneurs, Fabien Galthié et Andy Farrell ont annoncé leur composition d’équipes pour ce duel tant attendu entre Français et Irlandais. De ces deux quinze de départ, plusieurs duels sautaient aux yeux. On peut penser à celui qui va opposer Grégory Alldritt à Jack Conan ou encore celui entre James Ryan et Paul Willemse.

Mais mettons en lumière des joueurs de l’ombre. C’est peut-être le poste que veut ça, mais peu de monde ou presque évoque le choc sur la pelouse du Stade de France entre le pilier gauche tricolore, Cyril Baille (28 ans ; 29 sélections) et le droitier irlandais, Tadhg Furlong (29 ans ; 50 sélections). Ces deux hommes sont considérés comme des références à leur poste, si ce n’est les meilleurs de la planète à l’heure actuelle.

Ce samedi, la mêlée fermée aura un énorme rôle à jouer, et quelque chose nous dit que celui qui gagnera son duel lors de cette rencontre donnera un réel avantage à son équipe. Face à l’Italie, Cyril Baille a encore été un des seuls joueurs Français a évolué à son niveau, notamment dans le premier acte. Mobile et explosif, il se loupe rarement ballon en main. Pendant que Mohamed Haouas et Uini Atonio se disputent le numéro trois, lui reste indéboulonnable sur la gauche de la première ligne depuis l’arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France. Aujourd’hui cadre de cette sélection français, il s’apprête à affronter une montagne nommée Furlong, qui en a déjà effrayé plus d’un.

Furlong, un monstre physique mais pas que

À première vue, pas grand monde n'a envie de croiser Tadhg Furlong sur son chemin, que ce soit sur un terrain ou autre. Le colosse irlandais d’1m85 pour 123 kilos possède un physique avantageux qui lui permet de détruire n’importe quelle défense lorsqu’il a le ballon en main. Il est logiquement considéré comme le meilleur pilier droit du monde et impressionne à chacune de ses sorties par sa puissance et son assurance en conquête, le premier « boulot » du pilier qu’il est.

Mais ce qui surprend le plus, c’est son activité. Tout comme Cyril Baille, le droitier du XV du Trèfle ne se contente pas de travail ingrat et n’hésite pas à se lancer dans des actions en solitaire qui peuvent faire mal. Nombreux sont ceux qui se rappellent de son action devenue légendaire face à l’Écosse lors du Tournoi 2021. Aux abords de ses vingt-deux mètres, Furlong hérite du ballon et, à l'image d’un ailier, réalise deux crochets dévastateurs pour laisser scotcher les défenseurs écossais. Une performance remarquable pour un joueur de plus de 120 kilos…

Irlande - Tadhg FurlongIcon Sport

Vous l’aurez compris, l’impact risque d’être brutal ce samedi entre Cyril Baille et Tadhg Furlong. Les deux hommes se croiseront forcément sur la pelouse du Stade de France, du moins en mêlée fermée. Un duel attendu qui pourrait faire basculer la rencontre en faveur du combattant qui en sortira vainqueur. Si on élargit quelque peu notre vision, on peut se dire qu’il y a peu de première ligne dans le monde qui pourrait rivaliser en ce moment que ce soit face au trio Baille-Marchand-Atonio ou celui composé de Porter, Kelleher et Furlong. Ça va taper fort !