Les 42 joueurs qui prépareront la rencontre face à l'Italie, dimanche prochain pour la première rencontre des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations, sont connus. Sans surprise, la liste des joueurs rappelés communiquée par le staff du XV de France concerne principalement les joueurs qui avaient raté la première semaine de préparation pour cause de Covid.

Blessé à une cuisse, Teddy Thomas a passé une IRM jeudi. Laquelle a acté son forfait. Il est remplacé numériquement par son coéquipier de club Donovan Taofifenua.

Les ouvreurs Louis Carbonel et Léo Berdeu ne sont pas non plus rappelés, payant ici les retours de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Antoine Dupont, qui devrait être capitaine des Bleus durant ce Tournoi, est également de retour.

Les 14 joueurs rappelés :

Uini Atonio, Cyril Baille, Gaëtan Barlot, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Bernard Le Roux, Antoine Dupont, Jules Favre, Matthieu Jalibert, Matthis Lebel, Romain Ntamack, Donovan Taofifenua, Tani Vili.

Les nouveaux joueurs convoqués, ainsi que les joueurs qui avaient été relâchés pour jouer en Top 14 ce week-end, prendront dans les prochaines heures la direction de Carpiagne (Bouches-du-Rhône). C'est là-bas, au camp d'entraînement de la légion étrangère, que les Bleus peaufineront leur préparation pour entamer leur Tournoi des 6 nations.

LE GROUPE COMPLET

Piliers gauches : Baille, Gros, Rey

Talonneurs : Barlot, Marchand, Mauvaka

Piliers droits : Aldegheri, Atonio, Bamba

Deuxième ligne : Flament, Le Roux, R. Taofifenua, Verhaeghe, Willemse

Troisième ligne : Alldritt, Boudehent, Cretin, Cros, Diallo, Jelonch, Macalou, Tanga-Mangene, Woki

Demis de mêlée : Couilloud, Dupont, Lucu

Demis d’ouverture : Hastoy, Jalibert, Ntamack

Centres : Danty, Favre, Fickou, Moefana, Vakatawa, Vili

Ailiers : Lebel, Penaud, D. Taofifenua, Villière

Arrières : Dulin, Jaminet, Ramos