13 joueurs reconduits dans le XV de départ pour affronter l'Irlande

Fabien Galthié n'a opéré quasiment aucun changement dans son XV de départ puisque treize joueurs ont été reconduits pour affronter l'Irlande ce samedi : Baille, Marchand, Atonio, Woki, Willemse, Alldritt, Jelonch, Dupont, Ntamack, Villière, Fickou, Penaud et Jaminet. Un choix fort du sélectionneur qui a donc décidé de faire confiance aux vainqueurs de l'Italie malgré une prestation mitigée.

3 changements à noter

À l'avant c'est François Cros (remplaçant contre l'Italie) qui prend la place de Dylan Cretin. Le Lyonnais, lui, intègre le banc des remplaçants. Au centre, la blessure de Jonathan Danty (touché à la cheville gauche) a laissé la place au jeune bordelais, Yoram Moefana. De son côté, Thibaud Flament fait son retour en tant qu'impact player.

2 joueurs font leur première dans le Tournoi des 6 Nations

Si Moefana était déjà de la partie face à l'Italie, cette fois il ne portera pas le numéro 22 mais bien le numéro 12. Une première pour le polynésien d'origine qui n'avait jamais été titulaire pour un match du Tournoi des 6 Nations, et il n'est pas le seul à faire sa première puisque revoilà Thibaud Flament. Cet automne, le Toulousain avait fait forte impression pour sa première sous le maillot du XV de France son retour sonne donc presque comme une évidence.

3 absences et Vakatawa en joueur supplémentaire

La durée d'indisponibilité de Jonathan Danty n'est pas encore connue mais il n'en reste pas moins que le Rochelais sera absent pour affronter les Irlandais. Une absence qui pourrait changer la donne dans ce choc où les Français auront besoin de densité tant à l'avant, qu'à l'arrière. Il y en a un autre qui répond aux abonnés absents depuis le début du Tournoi, c'est Matthieu Jalibert. Touché au quadriceps, l'ouvreur bordelais est encore trop juste. Son retour est espéré pour affronter l'Ecosse le 26 février prochain. Vakatawa quant à lui a été nommé en tant que joueur supplémentaire par le sélectionneur lors de l'annonce de la composition.

Outre les blessures et la perte de vitesse de Virimi Vakatawa, un certain Bernard Le Roux est une nouvelle fois laissé sur le bas-côté. Le deuxième ligne aux 47 sélections n'a pas joué un match avec le XV de France depuis la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2021 face à l'Ecosse. En conférence de presse, Fabien Galthié explique : "Bernard Le Roux compte énormément pour notre équipe. C'est un grand combattant qui nous a aidé à performer pendant un an. C'est toujours un déchirement de faire des choix".

Bernard Le Roux lors d'un entrainement avec le XV de France.Icon Sport

6 avants et 2 arrières sur le banc

Contrairement à la composition alignée face à l'Italie, six avants et deux arrières figurent sur le banc. On retrouve le demi de mêlée Maxime Lucu pour remplacer Antoine Dupont ainsi que Thomas Ramos qui peut jouer à l'ouverture comme à l'arrière. Chez les avants pas vraiment de changement à l'exception de Thibaud Flament qui renforcera le banc. Un choix qui en dit long sur le duel qui s'amorce, car une chose est sûre, les avants tricolores devront faire une grosse partie du boulot face aux Irlandais et Fabien Galthié l'a bien compris.

4, le numéro que portera à nouveau Cameron Woki

Il semblerait que cela devienne une habitude pour le sélectionneur. Cameron Woki est à nouveau aligné en deuxième ligne et c'est la troisième fois consécutive. Bien que cela ne soit pas son poste de prédilection, le Bordelais semble de plus en plus à son aise dans ce rôle et pourrait bien devenir une référence à ce poste.