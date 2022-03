Sans la manière, et alors ?

Jamais encore, depuis le début de l’ère Galthié, les Bleus n’avaient concédé aucun essai à leur adversaire dans le cadre du Tournoi. De quoi poser un exploit, même si la manière n’a pas toujours été au rendez-vous, d’autant que ce "blanchissage" a été le premier subi par les Gallois au Milenium depuis 13 ans… "Je n’avais pas connaissance de cette stat, mais on a senti sur le terrain qu’on pouvait avoir une grosse confiance en notre défense, appréciait le capitaine Antoine Dupont. C’est un secteur où l’on performe chaque week-end, on ressent une grande force, beaucoup de solidarité."

"On gagne différemment, mais l’important, c’était de gagner ce quatrième match qui est souvent le plus dur, soulignait le sélectionneur Fabien Galthié. Cette semaine, on a eu un virus a Marcoussis qui a laissé une bonne parie de l’équipe malade, beaucoup de joueurs n’ont pas plus s’entraîner à un moment ou un autre dans la semaine. On peut se féliciter de notre discipline avec seulement 8 pénalités concédées, mais aussi de l’expertise de notre premier rideau et de la manière dont nous avons abordé les rucks."

Le grand chelem n’est plus un tabou

Banni depuis le début du tournoi des éléments de langage des Bleus, la quête du grand chelem a enfin été verbalisée vendredi soir, alors que les Bleus se contentaient jusqu’alors de vouloir "gagner le Tournoi". "A partir de maintenant, oui, on peut parler de grand chelem même s’il faudra être très prudent avec ça, et nous concentrer sur nous avant de penser à tout ce qui sera dit ou écrit dans les médias, pointait Dupont. Après ce match, on ressentait un mélange d’émotions, entre la joie et la fierté d’avoir gagné au Milenium, tout en gardant à l’esprit, dans un coin de la tête, qu’il faut encore battre l’Angleterre avant de vraiment se réjouir. On a hâte d’être à la semaine prochaine, en tout cas."

Tournoi des 6 Nations 2022 - Dupont, Jelonch, Fickou (France).Icon Sport

"On peut parler de scenario rêvé parce qu’on abordera ce match contre l’Angleterre avec quatre succès, prolongeait Galthié. Ce sera le 24e match de notre mandat, après autant de rencontres où l’on a gagné en expérience. On est passé de 23 à 25 ans de moyenne d’âge, on a gagné une quinzaine de capes par joueur… Le staff aussi a appris et ne laisse rien au hasard, il me semble par exemple qu’on a mieux équilibré nos efforts cette année. Maitenant, c’est l’Angleterre qui se présentera en face de nous, finaliste de la dernière Coupe du monde. On va passer un week-end agréable mais dès lundi, on va commencer à préparer ce match avec notre méthode, nos convictions."

Encore des progrès à fournir

Dominée dans la possession du ballon, dans le jeu au pied et les duels aériens, l’équipe de France a globalement souffert au Milenium. "On a affronté une équipe très tactique, qui a tapé 36 fois contre 28 dans le ballon, ce qui est énorme à ce niveau, énumérait Galthié. Il y a avait beaucoup d’espaces à couvrir, ils ont eu un très bon jeu au pied et nous ont posé beaucoup de problèmes, mais on a a malgré tout su se sortir de ce piège."

"Même si on s’en est sorti sans frais, on sait qu’on doit encore progresser dans la qualité de notre jeu au pied et surtout dans l’utilisation du ballon, pointait Dupont. Même si on inscrit un bel essai, on doit être capable de répéter ce genre de mouvement plus souvent dans une partie."