Trois changements chez les Bleus !

La première journée de stage est toujours redoutée par un sélectionneur, d'autant plus au lendemain d'une journée de championnat car il ne sait jamais si tous les sélectionnés seront au rendez-vous. Fabien Galthié doit donc commencer la préparation du Tournoi des 6 Nations avec son lot de mauvaises nouvelles. En effet, la première journée du stade à Nice a été marquée par les forfaits du pilier rochelais Uini Atonio (34 sélections), du pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros (5 sélections) et du troisième ou deuxième ligne toulonnais Swan Rebbadj (1 sélection).

Le staff de l'équipe de France a convoqué trois nouveaux joueurs. Sans grande surprise, le pilier droit toulousain Dorian Aldegeri (6 sélections) a été appelé pour remplacer Uini Atonio. En revanche, Fabien Galthié a décidé de miser sur la fraîcheur pour remplacer Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj puisqu'ils sont remplacés par le pilier de l'Union Bordeaux-Bègles Thierry Paiva (25 ans) et par le deuxième ligne de La Rochelle Thomas Lavault (21 ans). Ces deux joueurs ne comptent aucune sélection au niveau international, même s'ils ont tous les deux connus l'équipe de France des moins de 20 ans. Thomas Lavault fait d'ailleurs partie de l'équipe qui avait remporté le Tournoi des 6 Nations et le championnat du monde de la catégorie en 2018.