En étant appelé dans la liste des 42 pour le début du tournoi, le jeune bordelais est apparu comme une demi-surprise. S’il n’était pas de la tournée victorieuse à l’automne, il ne découvrait pas non plus le maillot bleu blanc rouge puisqu’il avait été sélectionné à l’Autumn Nations Cup 2021. Mais l’absence d’Arthur Vincent, de Pierre-Louis Barrassi, et la méforme de Virimi Vakatawa, lui ont profité et le voilà projeté dans le grand bain du Six Nations.

À peine ses marques prises au plus haut niveau avec une entrée contre l’Italie et un match complet contre l’Irlande, il pourrait donc déjà se retrouver à jouer les pompiers de service au poste d’ailier. Mais pour celui qui évolue très majoritairement au poste de centre sous les ordres de Christophe Urios à Bordeaux, ce ne serait pas vraiment une nouveauté.

Il y a évolué deux fois en tant que titulaire et une lors d'un remplacement. En Top 14, face à Agen et Castres la saison passée puis à Biarritz lors de la première journée cette année, Moefana a marqué trois fois. Il avait également joué en Coupe d'Europe face à Bristol. Trois essais en quatre match à ce poste, des statistiques parlantes qui peuvent rassurer. Tout comme l'oeil avisé de celui qui le suit au quotidien.

"Yoram a une grosse qualité de vitesse notamment dans les grands espaces, explique Frédéric Charrier, l’entraîneur des arrières bordelais. Il a une vitesse longue naturelle. Il est costaud et a une capacité à bien finir les coups. Défensivement, il est aussi très fort dans les petits périmètres grâce à son poste de centre et se montre dominant sur les un contre. Il sait bien défendre dans les grands espaces."

Top 14 - Yoram Moefana (Bordeaux) face à BiarritzIcon Sport

Pour l’adjoint de Christophe Urios, son aptitude à se hisser au niveau attendu ne fait aucun doute. "Au niveau international, ça va encore plus vite, les moindres petites erreurs, mauvais placements, fautes d’inattention se paient cher. Je pense qu’il sera bien préparé pour cela." Si ses aptitudes de puissance inquiètent peu son entraineur spécifique, l’aspect tactique est à surveiller. "Sur le jeu aérien, il est moins performant qu’un garçon comme Damian Penaud. Avec le triangle arrière, ils devront bien trouver les repères de couverture du fond de terrain. Mais sa qualité individuelle l’aidera sûrement à compenser ses petits défauts."

Une chose est sûre, le jeune talent bordelais aura fort à faire face à l’expérimenté au poste Duhan Van der Merwe, meilleur marqueur du dernier Tournoi des Six Nations.