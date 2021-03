Fabien Galthié a procédé à quatre changements dans le XV de départ des Bleus, qui iront défier l'Angleterre samedi (17h45), en marge de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations 2021. Le Roux, Villière (blessés) et Vincent (covid) forfaits, ce sont Romain Taofifenua Teddy Thomas et Virimi Vakatawa qui débuteront le match. Dylan Cretin prend place en troisième ligne à la place de Jelonch relégué sur le banc. Les Montpelliérains Paul Willemse et Mohamed Haouas seront eux aussi titulaires malgré leur présence lors du Montpellier-Clermont de vendredi dernier.

Enfin, malgré le retour de Romain Ntamack, c'est le Matthieu Jalibert qui débutera le match à l'ouverture. Sur le banc, on peut noter les présences de Cameron Woki ou encore Cyril Cazeaux.

La compo des Bleus

Le XV de départ : Dulin ; Penaud, Vakatawa, Fickou, T. Thomas ; (o) Jalibert, (m) Dupont : Ollivon (cap.), Alldritt, Cretin ; Willemse, R. Taofifenua ; Haouas, Marchand, Baille.

Remplaçants : Chat, Gros, Aldegheri , Cazeaux, Jelonch, Woki, Serin, Ntamack.