Le meilleur buteur

Malgré son âge, Jonathan Sexton (35 ans) demeure toujours aussi précis lorsqu’il s’agit de faire passer un ballon entre les perches. Il est le meilleur buteur du Tournoi des 6 Nations avec la bagatelle de 65 points inscrits. Il devance sur le podium le demi d’ouverture de l’Angleterre Owen Farrell (50) et l’ouvreur du pays de Galles Dan Biggar (36). Mathieu Jalibert, lui, figure à la quatrième place avec 34 points marqués. Ce classement ne devrait pas bouger malgré la dernière rencontre à disputer entre la France et l'Ecosse. Sauf si les Bleus sont très indisciplinés puisque Stuart Hogg, positionné à la cinquième place du classement totalise 26 points pour l'instant et que Finn Russell n'en compte que 25.

Le meilleur plaqueur

Jonathan Sexton - IrlandeIcon Sport

L’activité de Justin Tipuric n’est plus à démontrer. Le troisième ligne aile gallois l’a encore prouvé durant cette édition du Tournoi des 6 Nations 2021, sa capacité de déplacement et sa faculté à enchaîner les tâches est immense. Il est le meilleur plaqueur du Tournoi avec 82 plaquages réalisés. A noter que le premier joueur français à figurer dans ce classement est Paul Willemse à la sixième place avec 70 plaquages. Une performance à souligner car le deuxième ligne des Bleus est le seul deuxième ligne à figurer dans le Top 10 avec le capitaine gallois Alun Wyn Jones (72).

Le meilleur franchisseur

Le public français l’a peut-être découvert samedi dernier au Stade de France, mais l’ailier gallois Rees-Zammit confirme un peu plus à chaque sortie tout le bien que l’on pense de lui. A tout juste 20 ans, le joueur de Gloucester en Angleterre totalise la bagatelle de 8 franchissements nets durant ce Tournoi 2021. A titre de comparaison, le meilleur joueur français Teddy Thomas n’en compte que quatre.

Le plus indiscipliné

Son talent est immense, son charisme aussi. Il n’empêche, Maro Itoje, deuxième ligne du XV d’Angleterre, est le joueur du Tournoi des 6 Nations qui a commis le plus de fautes durant la compétition. A lui seul, il a été sanctionné à douze reprises. Un chiffre colossal. Dans les rangs français, le joueur le plus sanctionné est pour l’heure le capitaine Charles Ollivon avec cinq coups de sifflet contre lui. Gageons qu’il ne se rapproche pas trop d’Itoje vendredi soir contre l’Ecosse.