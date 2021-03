Le pays de Galles jouera très gros demain. Une victoire au Stade de France et il empochera son treizième Grand Chelem, deux ans seulement après le dernier. Disons que celui-ci serait inattendu car l’année 2020 fut un calvaire pour la sélection de la Principauté. Seulement trois victoires (contre l’Italie deux fois et la Georgie) en dix rencontres, la mauvaise série avait coïncidé avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, le Néo-Zélandais Wayne Pivac. Inutile de dire qu’il a trouvé le temps long à mesure que les critiques s’amoncelaient. Il a même dû changer d’adjoint de la défense pour donner le change à ses détracteurs et se donner un peu d’oxygène.

Et puis, la roue a tourné pour lui. Les Gallois ont battu l’Irlande en ouverture (21-16), avec un peu de chance, beaucoup même puisqu’un Irlandais fut expulsé très tôt dans le match. Rebelote contre l’Ecosse (25-24), avec un nouvel expulsé, en deuxième mi-temps cette fois. Contre l’Angleterre, ce fut l’arbitre français M. Gaüzère qui donna un petit coup de pouce aux Gallois (40-24) avec deux décisions favorables et litigieuses. Bon, contre l’Italie, le XV du Poireau n’a eu besoin de personne pour marquer 48 points (contre 10), mais les Transalpins sont si faibles et impuissants. Wayne Pivac doit se dire que le match au Stade de France est le théâtre idéal pour une victoire nette et sans bavure.

Un effectif très expérimenté

Après tout, il a les hommes pour ça : une escouade de joueurs très expérimentés, autour du capitaine et deuxième ligne Alun-Wyn Jones qui fréquente la sélection depuis quinze ans et 156 capes.

Jamais le pays de Galles n’avait présenté une équipe aussi expérimentée (979 capes contre l’Italie). Pivac a bien essayé de lancer des jeunes, mais ils se sont blessés ou n’ont pas su s’imposer. Deux exceptions tout de même, l’ailier Louis Rees-Zammit, rapide comme un lévrier et le demi d’ouverture remplaçant, Calum Sheedy. Deux hommes exilés en Angleterre. Les Gallois étaient quasiment tous là sous l’ère de Warren Gatland, le précédent sélectionneur, Néo-Zélandais lui aussi. Ce n’était pas facile de passer après un tel monument (trois Grand Chelem pour les Gallois sous son autorité). Mais Wayne Pivac est quand même arrivé avec des idées nouvelles, un style de jeu qui se déploie plus vite sur les largeurs. Il l’a expérimenté quand il s’occupait des Scarlets de Llanelli. Si le pays de Galles en vient à s’imposer demain, ce serait un vrai triomphe pour cet ancien policier qui n’a jamais connu le haut niveau en tant que joueur.