Le match: un manque de maîtrise patent...

Tout avait plutôt bien commencé, avec une pénalité de Romain Ntamack qui ouvrait le score en faveur des Bleus. Puis, les hommes de Charles Ollivon ont vécu vingt minutes terribles, au cours desquels ils ont été littéralement acculés dans leur camp en raison de trop nombreuses fautes de main. L'ailier écossais Van der Merwe marquait le premier de la partie en force, à la manière d'un avant. Même la mêlée tricolore commençait à tanguer, avant de se ressaisir et d'offrir une nouvelle pénalité à Ntamack pour réduire l'écart au score. Les Bleus ont réussir à refaire surface à la demi-heure de jeu, moment où les Ecossais ont commencé à multiplier les fautes. Enfin de retour dans le camp adverse, les Tricolores marquèrent un bel essai par Dulin à l'issue d'une « 89 » maîtrisée. Dans la foulée, la capitaine Stuart Hogg écopait d'un carton jaune.

Au retour des vestiaires, l'équipe de France marquait d'emblée par l'intermédiaire de Damian Penaud. Mais l'indiscipline changeait de camp, et Russell réduisait l'écart au score à la 52ème (18-13). De nouveau acculés dans leur camp, les Bleus ont encaissé un essai du talonneur remplaçant Cherry, sur une combinaison en touche. Les Bleus répliquaient quelques minutes plus tard par un essai de Swan Rebbadj, qui leur redonnait l'avantage au score. A dix minutes du coup de sifflet final, Finn Russell écopait d'un carton rouge pour un geste réflexe porté à la gorge de Brice Dulin. On se disait alors qu'ils allaient profiter de cet avantage numérique, mais Baptiste Serin écopait à son tour d'un carton jaune à la 73ème. Les Ecossais maintenaient leur pressing, et Brice Dulin flanchait en ommettant de sortir le ballon de la zone de jeu alors que le temps réglementaire était terminé. Une erreur qui laissa une dernière possession aux Celtes, qui marquèrent l'essai de la victoire par leur ailier Van der Merwe, auteur d'un doublé.

Le joueur : Duhan Van der Merwe, inarrêtable

L'ailier écossais aux dimensions de troisième ligne a marqué la rencontre de son (immense) empreinte en marquant deux des trois essais de son équipe. Puissant et opportuniste, l'ailier sud-africain a parachevé ce vendredi soir une œuvre qu'il avait débuté avec le début du Tournoi, puisqu'il a inscrit pas moins de cinq essais en cinq rencontres.

Le tournant : un fond de touche qui change tout...

On ne le saura jamais, mais ce lancer en fond de touche mal négocié dans les derniers instants de la première mi-temps aurait pu peut-être tout changer... Souvenez-vous : à ce moment, les Bleus venaient de reprendre l'avantage au score grâce à l'essai de Dulin (13-10). Le capitaine écossais Stuart Hogg venait d'écoper d'un carton jaune, et les Bleus avaient une touche à cinq mètres de la ligne adverse. Après avoir souvent visé Rebbadj en premier bloc, les Tricolores ont voulu surprendre les Ecossais en visant le troisième bloc. Une bonne idée sur le papier, sauf que le lancer fut intercepté et le ballon perdu. Un deuxième essai marqué juste avant la pause aurait certainement donné un mauvais coup sur la tête des hommes de Greg Townsend...

La question : est-ce que cette défaite gâche tout ?

Soyons clairs : à aucun moment, les Bleus n'ont paru en mesure de marquer quatre essais et de balayer l'Ecosse avec 21 points d'écart. En revanche, ils auraient pu terminer ce Tournoi sur une victoire. Mais cette défaite, concédée en raison d'un manque de maîtrise dans les toutes dernières minutes, fait tout de même désordre et gâche le bilan d'une équipe tricolore jusque là prometteur.