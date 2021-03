"Il m'impressionne énormément", a dit le numéro neuf du XV de la Rose, selectionné à 107 reprises sous les couleurs de l'Angleterre. "Je pense qu'Antoine Dupont va changer la façon dont les numéros neuf jouent. Il est le porte-drapeau des demis de mêlée. C'est le meilleur au monde, et l'un des meilleurs joueurs de la planète. Cela me met la pression et j'aime ça", a poursuivi le vétéran de Leicester (31 ans). "Cela étant dit, je ne vais pas devenir un Antoine Dupont ou un Aaron Smith (de l'équipe de Nouvelle-Zélande), je vais rester un Ben Youngs, avec mon style de jeu".

A 24 ans, Dupont a été l'une des figures clé du renouveau français depuis la Coupe du monde 2019 et devrait jouer un rôle central samedi à Twickenham lorsque les Bleus chercheront à préserver leur invincibilité dans le Tournoi de cette année.