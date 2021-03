XV de départ inchangé, Jalibert conforté

Samedi, les Bleus aligneront le même XV de départ que la semaine dernière, malgré la défaite concédée à Twickenham. Malgré sa blessure au dos, Romain Taofifenua repartira donc au combat en deuxième ligne tandis qu’à l’ouverture, Matthieu Jalibert va renverser le rapport de force avec Romain Ntamack puisqu’il fêtera sa 7e titularisation sous l’ère Galthié, contre 6 pour le Toulousain. "Matthieu Jalibert a été très bon, très inspiré et très solide face à un adversaire de grande qualité, il était logique qu’il continue, a commenté le sélectionneur. Ça ne peut être que très bon pour le XV de France qu’il y ait une émulation entre eux, sans oublier Louis Carbonel qui est à 100 % dans notre projet."

6 Nations - Matthieu Jalibert (XV de France)Icon Sport

Le retour à un banc à cinq avants

Après avoir opté pour une formule en "6-2" avec deux troisième ligne (Jelonch et Woki) sur le banc à Twickenham, Fabien Galthié est revenu à un équilibre plus classique pour cette réception du pays de Galles. Parce que ses joueurs ont définitivement donné tous les gages de bonne santé après avoir été touchés par la covid-19, mais pas seulement… "Le retour d’Arthur Vincent derrière va nous offrir de nouvelles options au niveau des trois-quarts, en jouant sur les polyvalences des uns et des autres." Entendez par là que cette fois, Baptiste Serin et Romain Ntamack pourraient ne pas être cantonnés au banc pendant 80 minutes, la possibilité d’aligner ce dernier à l’ouverture en cours de match tout en faisant reculer Matthieu Jalibert à l’arrière ayant été reconnue par Fabien Galthié.

"Nous avons été satisfaits de la prestation de l’équipe à Twickenham, satisfaits de sa force et de son potentiel. L’enjeu, il consiste désormais à optimiser ce potentiel que l’on pressent." Entendez par là maintenir un niveau de performance sur 80 minutes et non plus sur seulement 60, ce pourquoi le bon équilibre du banc apparaît crucial...

Atonio et Rebbadj relancés

Au-delà du retour de Vincent sur le banc au détriment du flanker Cameron Woki, deux autres changements sont à noter parmi les "finisseurs", avec les retours du pilier Uini Atonio et du deuxième ligne Swan Rebbadj. "Dans notre hiérarchie au poste de pilier droit, Uini Atonio est devant Dorian Aldegheri. Il était forfait pour le match de la semaine dernière (touché par la covid-19, Atonio n’aurait pu reprendre l’entraînement que l’avant-veille du Crunch, ce que le staff tricolore a estimé trop juste) et revient logiquement dans le groupe ce week-end. Au sujet de Swan Rebbadj, son intégration était logique dans la mesure où Cyril Cazeaux s’est blessé à l’entraînement mardi. Il couvrira le poste de deuxième ligne mais on sait qu’il peut aussi potentiellement évoluer en troisième ligne, ainsi qu’il le fait régulièrement avec son club." Un profil polyvalent qui légitime d’autant plus le retour à un banc "classique" à cinq avants.