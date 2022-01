La grande nouveauté de ce groupe gallois sera donc le capitanat de Dan Biggar, en l'absence de la légende Alun-Wyn Jones. Il sera épaule par Adam Beard, annoncé comme le vice-capitaine. Le deuxième ligne des Ospreys sera un des hommes forts du pack du XV du Poireau. Un huit de devant qui sera en plus privé du talonneur Ken Owens et des troisième ligne Justin Tipuric, Talupe Faletau et Josh Navidi.

Derrière, on retrouve quelques noms habituels comme Liam Williams, Rhys Priestland et Gareth Davies. La pépite Louis Rees-Zammit sera également présent, tout comme Gareth Anscombe, un des quatre demis d'ouverture présents dans la liste des 36.

Le pays de Galles débutera son Tournoi des 6 Nations avec un déplacement périlleux à Dublin, pour y affronter l'équipe d'Irlande le 5 février. Pour rappel, les Gallois sont les tenants du titre.