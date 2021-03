"Itoje arrache une victoire tardive et l’Angleterre termine les espoirs français de Grand Chelem". Voilà ce qui ressort principalement dans les journaux britanniques, au lendemain de la victoire du XV de la Rose sur la France lors du Tournoi des 6 Nations 2021 (23-20). Cette phrase, est à la Une de The Independant, The Sun et The Daily Mirror. Les trois médias anglo-saxons s’accordent à dire qu’au terme d’un match haletant, au scénario fou, l’Angleterre s’est quelque peu rachetée de son début de Tournoi catastrophique.

Dans ses notes du match, The Guardian écrit que "Tom Curry a brillé pour battre une France menée par un Gaël Fickou classique". Le flanker anglais a reçu la note de 9/10 et le Français celle de 8/10. Dans les précisions, le journal affirme que Curry "était partout en défense et était d’une efficacité folle ballon en main". La performance d’Anthony Watson, élu homme du match par l’organisation du Tournoi, est aussi mise en avant (8/10) : "Un véritable lion".

Vilains devenus héros

Le média qui traduit le plus le ressenti anglais, c’est sûrement The Time, qui titre "Itoje, de vilain à héros". La performance du joueur des Saracens contre le Pays de Galles avait été pointée du doigt. Auteur de nombreuses fautes, la presse anglaise l’avait ciblé comme étant un des leaders de la déroute anglaise. Le Telegraph suit aussi cette voie en titrant tout simplement "Rédemption". Le quotidien souligne la performance d’Itoje, mais aussi celle d’Eddie Jones.

Le Telegraph titre "Rédemption" en UneRugbyrama

Tout un symbole lorsqu’on sait que le sélectionneur, à l’instar de son deuxième ligne, a été vivement critiqué par le passé. Le jeu anglais plus fringuant et offensif sur le match ont donné une occasion aux Anglais de dire que cette victoire "allège la pression qui pèse sur Jones". Enfin, le Daily Mail porte lui une vue plus globale en titrant "L’Angleterre a enfin trouvé son Mojo". Une façon de dire que cette fois, la chance a tourné du côté anglais et que cette victoire peut être le symbole de la renaissance du XV de la Rose. En tout cas, de l’autre côté de la Manche, il y a maintenant de la fierté et de l’espoir.

Yanis GUILLOU