Ce mardi après-midi à Marcoussis, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont effectué leur premier entraînement de la semaine, scession réalisée à "haute intensité" comme le veut la formule désormais consacrée. Ici, peu de surprises étaient attendues et le déroulement de la séance n'a fait que confirmer cet à priori. Damian Penaud et Romain Taofifenua, absents du dernier voyage à Cardiff pour cause de Covid, ont ainsi fait leur retour dans le groupe France et, dans l'humidité francilienne, se sont donc entraînés tout à fait normalement sur le terrain d'honneur du CNR.

Selon toute vraisemblance, le Clermontois démarrera sur l'aile droite en lieu et place de Yoram Moefana, blessé au genou, quand le géant du Lou prendra place sur le banc de touche pour embrasser ce rôle de "finisseur" dans lequel il a tant manqué aux Tricolores, au pays de Galles. Enfin, dans le meilleur des cas...

Vers une équipe type

Cet après-midi, Paul Willemse, immense face au pays de Galles vendredi soir, était en effet ménagé d'entraînement par le staff, pour cause de fatigue. Dans la foulée, l'encadrement tricolore nous a néanmoins assuré que l'état du deuxième ligne montpelliérain n'était pas préoccupant et qu'il pourrait tenir sa place au Stade de France, samedi soir.

Selon toute vraisemblance, on se dirigerait donc, face au XV de la Rose, vers une composition d'équipe dite "type" et ressemblant à s'y méprendre à celle qui avait affronté la Nouvelle-Zélande, l'automne dernier. Jusqu'ici, tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes...