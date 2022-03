Un Ange est passé sur la pelouse du Principality Stadium. Après avoir longtemps mené au score à Cardiff, les Italiens semblaient craquer après un essai de Josh Adams et un retard de six points au tableau d'affichage. Semblait se dessiner une 37ème défaite de rang dans le Tournoi et une sixième cuillère de bois mais la gonfle est arrivée dans les mains de l'arrière grenoblois et le récital a commencé.

Parti de son camp, Ange Capuozzo a dans un premier temps cherché l'intervalle avec une course en travers avant de le trouver. Il laisse sur place Taulupe Faletau et Josh Adams pour breaker la ligne de défense rouge. Déjà un petit exploit mais le numéro quinze ne va pas s'arrêter là ! Le plus beau reste à venir quand d'un "tchic-tchac" il laisse sur les talons le demi de mêlée remplaçant, Kieran Hardy. Le plus dur est alors fait. À dix mètres de la ligne, Ange Capuozzo a la lucidité de remettre intérieur à Edoardo Padovani qui s'en va en terre promise. Une action qui laisse bouche bée les plus grands amateurs de ballon ovale et sur les fesses tous les supporters gallois.

L'Italie met (enfin) fin à une série de 36 défaites de rang dans le Tournoi. La dernière victoire transalpine remontait à 2015 sur le terrain de Murrayfield en Écosse.

L'exploit d'Ange Capuozzo en vidéo !

Par ailleurs, un très beau moment a eu lieu à l'issue de la rencontre. Élu homme du match avant la dernière action italienne, l'ailier gallois Josh Adams a décidé d'offrir la médaille d'homme du match à Ange Capuozzo. De belles images purement ovalie !