77ème minute de jeu, dimanche au Stade de France. Alors que la victoire ne semble plus pouvoir échapper au XV de France, les Anglais campent à moins de cinq mètres de l’en-but tricolore. Sur une énième mêlée sous les poteaux français, Willi Heinz s’échappe vers la terre promise… Le demi de mêlée de Gloucester ne marquera jamais cet essai qui aurait pu ramener le XV de la Rose à trois points des Bleus. La faute à Antoine Dupont, auteur d’un plaquage destructeur sur son vis-à-vis, coupable d’un en-avant à l’impact. « C’est un moment crucial du match. Les Anglais sont à 10 points, ils peuvent revenir. C’est une action forte qui nous a remis en confiance sur notre ligne », insiste le troisième-ligne François Cros. Avec onze plaquages, pour un seul manqué, Antoine Dupont a été à l’image de ses coéquipiers en défense, déchainé et discipliné.

" A 24-0 si on perd, on aurait eu les boules "

Le numéro 9 du Stade toulousain a une nouvelle fois confirmé qu’il était capable de changer le cours d’un match sur un éclair, qu’il pouvait retourner une défense d’une seule accélération. Sur un véritable coup de génie, le demi de mêlée du XV de France a envoyé son capitaine Charles Ollivon inscrire le troisième essai tricolore (55ème). Servi par François Cros, le natif de Lannemezan a repiqué dans le côté fermé pour slalomer au cœur de défense anglaise. Une étincelle qui a scellé la victoire des Tricolores. « J’ai eu un peu de chance (sourire). Ils nous ont bien contré sur la touché. Je n’ai pas eu que des ballons faciles. Mais là, ça s’ouvre. Charles (Ollivon) est au soutien opportuniste (sourire). D’habitude, on dit que c’est moi. Cet essai a fait du bien à tout le monde. A 24-0 si on perd, on aurait eu les boules. Mais on s’est quand même fait peur », explique le demi de mêlée tricolore.

" Il arrive à faire des choses exceptionnelles "

Et son coéquipier de club François Cros d’ajouter : « Toto est un grand joueur, on n’en doutait pas. Il a encore répondu présent ce soir. Il a fait le taf’ et a été à la hauteur de l’événement. Il ne me surprend pas. Je sais de quoi il est capable. Il est coutumier du fait. Tous les week-ends, il arrive à faire des choses exceptionnelles. Tant mieux pour nous. Il faut qu’il garde cette qualité et cette exigence sur le terrain ».

8 défenseurs battus

Le Toulousain termine ce Crunch avec 53 mètres parcourus balle en mains en 11 courses, 2 franchissements, 8 défenseurs battus et 3 passes après contact. Seul petit bémol à sa prestation, cet oubli en fin de rencontre. Pensant que le temps réglementaire était terminé, Dupont a tapé un grand coup de pompe dans son en-but… Un loupé qui a offert aux Anglais le bonus défensif sur une ultime pénalité d’Owen Farrell. Mais cette incompréhension ne peut balayer la satisfaction du numéro 9 du XV de France : « Je suis content de moi, je suis content de l’équipe, de la physionomie du match, on n’a pas lâché. C’est une belle soirée… »