Le match : L'Écosse ne sait pas conclure

Les premières minutes sont à l'avantage de l'Écosse qui impose un gros rythme et qui est récompensé par une pénalité de Hastings à la 5e minute. L’Irlande ne tarde pas pour réagir. Après une pénaltouche à 5 mètres de la ligne, le maul se met en place, avance mais est finalement défendu. Le ballon reste pour les Irlandais et à la suite de plusieurs temps de jeu avec les avants, Healy fait une passe en pivot pour son demi de mêlée Murray qui sert parfaitement le capitaine Sexton dans l'intervalle. Il inscrit le premier et seul essai de cette rencontre et le transforme. Au quart d'heure de jeu, le XV du Chardon revient au score grâce à une deuxième pénalité du demi d'ouverture d'Édimbourg (7-6). Jonathan Sexton ajoute une pénalité à la 35e et après une première mi-temps où l'Écosse a plutôt dominé et peut regretter son manque de réalisme, le XV du Trèfle est devant 10-6.

En début de seconde période, le buteur irlandais passe une pénalité et permet à son équipe d'avoir un écart de sept points. Les Écossais, toujours aussi accrocheurs et joueurs, se trouvent en très bonne situation à la 50e mais Stuart Hogg lâche le ballon alors qu'il n'a plus qu'à aplatir en coin. Sur cette même action, l'Écosse passe trois points. Le demi d'ouverture de l'Irlande lui répond quelques minutes plus tard avec une pénalité 16-9 pour le XV du Trèfle. Puis 16-12 avec les points de Hastings. Les deux buteurs passent une pénalité chacun et à dix minutes de la fin l'Irlande domine difficilement contre le XV du Chardon.

Le fait du match : La boulette de Hogg

Les Écossais sont passés tout près de l'exploit à l'Aviva Stadium. Plusieurs fois, ils se sont approchés des lignes sans pouvoir finir et marquer d'essais. Ils regretteront surtout la maladresse de Stuart Hogg qui a échappé le ballon alors qu'il n'avait qu'à aplatir dans l'en-but. L'action était pourtant belle pour le XV du Chardon. À la suite d'une touche dans les 22m de l'Irlande, les avants avancent petit à petit et alors que l'Écosse est à 5 mètres de la ligne, Ali Price décide de décaler Kinghorn qui, d'une passe sur un pas, trouve Stuart Hogg seul en coin. Mais le ballon lui tombe des mains dans l'en-but et l'essai lui est logiquement refusé. Cette action n'est pas digne de son standing et ne permet pas à l'Écosse de réaliser un exploit.

Le joueur du match : Sexton 19 – Écosse 12

Avec un essai, une transformation, et quatre pénalités, Jonathan Sexton est l'un des seuls joueurs à pouvoir se targuer d'avoir fait un match plein contre l'Écosse pour ce match du Tournoi des Six Nations. Il a tout simplement inscrit la totalité des points de son équipe et a battu à lui tout seul les Écossais. Son essai vient surtout récompenser un bon travail collectif. En effet, après plusieurs temps de jeu au près avec les avants, Connor Murray écarte sur sa gauche pour Healy qui, d'une passe en pivot, trouve Murray. D'une passe lumineuse, le demi de mêlée trouve son capitaine Jonathan Sexton dans l'intervalle. Ce dernier n'a plu qu'à foncer dans l'en-but pour inscrire le seul essai de la partie.

La question :

La statistique : L'Irlande roi des rucks

Les rucks sont l'un des points forts de l'Irlande depuis plusieurs années et cela a encore été le cas ce soir. En effet, malgré la domination de l'Écosse, le XV du Trèfle et notamment sa troisième ligne a à chaque fois gratté des ballons dans les rucks. Au total, 8 ballons ont été volés dans les rucks dont deux par le seul CJ Stander. Surtout, les zones où les ballons ont été récupérés sont quasiment à chaque fois dans leur 22 mètres. Cette difficile victoire 19-12 est sans nul doute dû à cette capacité à enrailler les offensives et à la faculté des joueurs à gratter les ballons dans les rucks.

Par Damien Souillé