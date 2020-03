A cette heure, seule Italie-Angleterre a été décalé. Selon nos informations, des échanges entre les fédérations ont eu lieu ce lundi matin, et le Comité des 6 Nations a préconisé un report de France-Irlande mais aussi de Galles-Ecosse du weekend prochain, en raison de la propagation du Coronavirus en Europe. L'instance, qui dirige la compétition, souhaiterait que les trois matchs aient lieu, si possible, le dernier week-end d’octobre. La rencontre entre Italiens et Anglais, prévue à Rome, est d’ores et déjà programmée à cette date. Il resterait alors à placer Irlande-Italie, qui devait se dérouler ce week-end, et qui se jouerait le week-end d’avant.

La décision devrait intervenir dans la journée.

Par notre envoyé spécial en Écosse