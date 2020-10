Andy Farrell a donné son XV pour affronter l'Italie à Dublin en match en retard du Tournoi des Six Nations. Deux joueurs du Leinster feront leurs débuts internationaux : Hugo Keenan et Will Connors. Le premier à l'aile gauche, le second en position d'avant-aile côté ouvert.

Le banc comptera aussi deux débutants, également du Leinster : le pilier Ed Byrne et le demi de mêlée Jamison Gibson-Park, néo-zélandais naturalisé. Jonny Sexton retrouvera le capitanat . Le grand absent est le flanker Josh van der Flier qui ne sera même pas remplaçant. On rappelle que Thad Furlong, Jordan larmour sont blessés tandis que Ian Henderson est suspendu. Le match aura lieu samedi à 16 h 30 à huis clos. A noter que l'Irlande a décidé un confinement général de sa population.