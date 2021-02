La scène remonte au mois de janvier 2013, dans un petit salon de l’aéroport d’Orly. Alors vice-président de la Fédération française de rugby, Serge Blanco accueillait un à un les Bleus réunis pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Dans le brouhaha de ce rassemblement d’un autre temps, le bras droit de Pierre Camou posait son regard sur cette nouvelle vague tricolore incarnée par Maxime Machenaud, Wesley Fofana, Sébastien Vahaamahina… Au cœur de ce trombinoscope, un joueur retenait toutefois son attention : Romain Taofifenua. Alors âgé de 22 ans, l’avant de l’USAP et sa silhouette de colosse (2,03 mètres pour 130 kilos) détonnaient. "Vous vous rendez compte le potentiel de ce joueur… ", nous glissait Blanco, impressionné.

"J’ai l’impression d’être de plus en plus régulier dans mes performances. C’est surtout ça qu’il me manquait ces dernières années"

Huit ans plus tard, Romain Taofifenua s’apprête à vivre un nouveau Tournoi. Mais ses 20 sélections témoignent d’un parcours haché où les désillusions ont souvent pris le dessus. A 30 ans, le natif de Mont-de-Marsan (Landes) n’a pourtant pas dit son dernier mot sous la tunique frappée du Coq. "J’ai l’impression d’être de plus en plus régulier dans mes performances. C’est surtout ça qu’il me manquait ces dernières années. Je suis content de faire partie du groupe aujourd’hui en espérant que cela dure", confie-t-il au moment où le XV de France s’apprête à retrouver l’Italie, à Rome, à l’occasion de la première journée du Tournoi des 6 Nations.

Romain Taofifenua, sous le maillot de l'Equipe de France, face au Pays de GallesIcon Sport

"Je gère mieux mes efforts sur le terrain"

Soumis à une rude concurrence à Toulon, avec Eben Etzebeth et Swan Rebbadj, Taofifenua arrive désormais à enchaîner les matchs avec le même niveau d’intensité. "Je n’ai pas changé grand-chose. Mais je pense que je suis arrivé à un âge où j’ai plus de maturité. Je gère mieux mes efforts sur le terrain", explique-t-il. Mais les progrès du Toulonnais, dans le viseur du LOU pour la saison prochaine, suffiront-ils à bousculer une hiérarchie en équipe de France, avec Paul Willemse et Bernard Le Roux, bien établie ? S’il semble légèrement en retrait, notamment en raison d'une moindre faculté à enchaîner les tâches à haute intensité, Taofifenua pourrait convaincre le staff tricolore grâce à sa puissance balle en main et en mêlée fermée.

"J’ai un rôle un peu plus important avec les plus jeunes"

A l’occasion du précédent Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié avait en tout cas loué l’investissement du deuxième-ligne du RCT. "Romain montre une grosse présence, un gros investissement. Il mérite sa place sur le banc", avait insisté le sélectionneur au moment d’annoncer son équipe pour défier l’Italie. Et son statut d’ancien pourrait s’avérer précieux pour accompagner ces Bleus encore jeunots. "J’ai un rôle un peu plus important avec les plus jeunes", souligne-t-il. Alors oui, Romain Taofifenua est peut-être en train d’écrire une nouvelle page avec le XV de France.