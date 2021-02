Deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2021, l'Angleterre reçoit l'Italie dans son antre de Twickenham. Après un mouvement des 3/4 anglais, Jonny May est décalé sur l'aile gauche. Le supersonique ailier tente de déborder Sperandio pour aller aplatir, mais l'Italien revient bien et tente un plaquage près de la ligne. Pour l'éviter, May utilise son élan pour sauter depuis la ligne des 5m et éviter le retour de son vis-à-vis. Sans passer en touche, l'Anglais réussit à marquer acrobatiquement. Un essai validé par l'arbitre du match, M. Adamson, mais qui aurait dû être refusé selon l'ancien arbitre international Nigel Owens. Celui qui a dirigé la finale de la Coupe du Monde 2015 estime que "le joueur ne saute pas pour aller marquer mais pour éviter le plaquage, ce qui est interdit. Comment un défenseur peut-il défendre sur ça ?"