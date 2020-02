À l'image du staff des Bleus qui n'ont opéré des changements qu'en raison des blessures de Vincent Rattez et Damian Penaud, son homologue gallois a aussi fait preuve de parcimonie pour modifier son XV de départ. En troisième ligne, Ross Moriarty va donc remplacer Aaron Wainwright sur le côté fermée de la mêlée, tandis qu'à la mêlée, le jeune Tomos Williams laisse sa place au très expérimenté Gareth Davies, qui était le numéro un au poste lors de la dernière Coupe du monde. Pour le reste, on ne change pas une équipe qui a corrigé d'emblée l'Italie (42-0) et qui aurait pu espérer beaucoup mieux qu'une défaite sèche à Dublin (24-14) si elle s'était montrée moins maladroite.

À l'ouverture, on retrouve donc Dan Biggar, titularisé malgré trois commotions subies en quelques mois. Il opérera aux côtés du puissant centre Hadleigh Parkes, très en vue contre l'Irlande. Parkes fera équipe au centre avec le jeune Nick Tompkins, à qui Wayne Pivac a choisi de renouveller sa confiance malgré quelques erreurs défensives, dont une grossière qui a permis à l'arrière Jordan Larmour de marquer sans difficulté le premier essai irlandais. Aux ailes, les Bleus devront se méfier de George North, mais surtout de Josh Adams, aujourd'hui nettement plus dangereux que le précédent cité. A l'arrière, Leigh Halfpenny est maintenu en vertu de ses bonnes performances et de sa précision face aux perches.

" Ross Moriarty mérite de débuter le match "

Le cinq de devant est également inchangé. Mais on peut toujours s'interroger quand à ces deux changements. De toute évidence, Ross Moriarty est là pour apporter de la puissance à la troisième ligne. Numéro huit de formation mais bon gratteur, Moriarty est un porteur de balle supplémentaire qui aidera le pays de Galles sur la ligne d'avantage : "Ross a signé deux belles entrées en jeu, tant au niveau de son énergie qu'au niveau de sa communication", a expliqué Pivac, "donc il mérite de démarrer le match."

Le remplacement de Tomos Williams par Gareth Davies vise à apporter de l'expérience à ce XV de départ, qui sera opposé à un XV de France relativement jeune : "Gareth n'est pas disponible pour la première journée et n'était que remplaçant contre l'Irlande. Il est donc frais et plein de ressources et nous attendons de lui qu'il nous apporte ses qualités samedi", a commenté le coach néo-zélandais. Les joueurs gallois ont également reçu pour consigne de se montrer plus précis dans tout ce qu'ils entreprendront : "Nous voulons continuer à construire sur ce que nous avons déjà fait, mais nous avons travaillé tout au long de ces dix derniers jours pour être plus précis."

À nos Bleus d'enrayer la machine galloise, comme l'Irlande l'avait fait à Dublin.

L'équipe du pays de Galles

Halfpenny ; North, Tompkins, Parkes, Adams; (o) Biggar, (m) Davies ; Tipuric, Faletau, Moriarty ; A.W. Jones (cap.), Ball ; Lewis, Owens, W. Jones.

Remplaçants : Elias, R. Evans, Brown, Rowlands, Wainwright, Williams, J. Evans, McNicholl.