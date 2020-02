Eddie Jones leur promettait l’enfer. Les "minots" du XV de France ont passé l’après-midi à concasser de l’Anglais. Impressionnants dans leur engagement, les Bleus ont véritablement construit leur succès contre le XV de la Rose (24-17) en s’appuyant sur une organisation défensive quasi sans faille. À l’exception de deux exploits individuels du trois-quarts aile de Leicester Tigers Jonny May (57ème et 65ème), la défense tricolore s’est avérée souveraine. "On a remporté ce bras de fer grâce à notre solidarité. C’était une très rude bataille. On est Français, on a besoin de ces liens entre joueurs, j’en suis convaincu", a souligné le capitaine Charles Ollivon.

" On a renversé le bras de fer "

À de multiples reprises, les hommes de Fabien Galthié ont encaissé les temps de jeu anglais mais sans jamais céder. Mieux, ils ont le plus souvent gagné de précieuses munitions à l’image de ce ballon récupéré à la 71ème minute de jeu dans leurs 22 mètres, après 14 temps de jeu anglais et 70% d’occupation sur la fin de match. Comment ne pas penser à ce plaquage destructeur et décisif d’Antoine Dupont sur Willi Heinz alors que le demi de mêlée de Gloucester filait à l’essai pour ramener son équipe à trois points (77ème). "L’équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité lorsque la possession était anglaise. Sur les temps forts anglais, on a vu notre équipe en place, qui arrivait à tenir le bras de fer et même à le renverser", a commenté le sélectionneur.

95% de plaquages réussis

Cette suprématie défensive n’est pas étrangère à l’arrivée de Shaun Edwards, véritable référence mondiale dans ce secteur, au sein du staff de Fabien Galthié. Ancien patron de la défense galloise, le natif de Wigan a insufflé un vent de rigueur et de discipline dans les rangs tricolores. Avec seulement 3 pénalités concédées dans le premier acte et 95% de plaquages réussis sur l’ensemble de la rencontre, les coéquipiers de Charles Ollivon, exemplaire dans le combat pour son premier capitanat, ont livré une copie quasi parfaite. La méthode Edwards, ambassadeur de la rush défense et vainqueur de trois Grand Chelem avec le XV du Poireau (2008, 2012 et 2019), a incontestablement permis aux Bleus de franchir un cap.

"On a défendu comme des chiens jusqu’au bout, ce n’était pas facile. On a relevé le défi physique. On avait à cœur de répondre présent dans ce secteur. C’est toujours vexant de nous prendre pour des gamins. Toute la semaine, j’ai senti les mecs concernés. On les a fait reculer. On avait à cœur de montrer du caractère. Shaun (Edwards) nous apporte énormément de précision dans notre défense", confie le trois-quarts centre Gaël Fickou, leader de la défenseur tricolore et auteur d’un 18/19 au plaquage.

Bernard Le Roux omniprésent

Si l’ensemble des Tricolores se sont envoyés comme des damnés sur la pelouse humide du Stade de France, un homme aura agressé les Anglais tout au long de la rencontre : Bernard Le Roux. Meilleur plaqueur du match (24), pour un seul manqué, le deuxième-ligne du Racing 92 a foudroyé Manu Tuilagi (9ème) ou bien encore écoeuré Sam Underhill (26ème) et Ben Youngs (44ème). Avec une telle défense, les Bleus ont mis en place de solides fondations pour rêver en grand.