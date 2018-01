Rechute pour Williams qui pourrait manquer le Tournoi

Il revenait tout juste d’une déchirure des ligaments de l’aine contractée avec le Pays de Galles lors des tests de novembre... Le joueur de 26 ans avait rejoué avec les Saracens contre les Ospreys et a rechuté de sa blessure. Le sélectionneur gallois, Warren Gatland a révélé que la blessure mériterait sans doute une intervention chirurgicale si le traitement n'était pas efficace. Une opération qui pourrait lui faire manquer l’intégralité du Tournoi des 6 nations. Gatland, relativement énervé, a évoqué l’idée que l’opération aurait pu être prévue beaucoup plus tôt par le club anglais : "Il y avait potentiellement l’option de la chirurgie au moment de sa blessure, et cela n’a pas été retenue". L’arrière des Sarries avait déjà loupé six semaines de compétition et il est peut être revenu trop tôt avec son club. Si le forfait se confirme, Williams rejoindrait la longue liste de blessures du côté du Pays de Galles : Faletau, Warburton, Lydiate, Biggar, Priestland, Jake Ball…