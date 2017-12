Le groupe de l'Angleterre pour le stage préparatif, avec Marcus Smith et deux novices

Ce stage préparatif intervient à un mois de l'entrée en lice des Anglais dans le prochain tournoi des VI Nations : les hommes d'Eddie Jones entreront, ainsi, en lice le 4 février prochain lors d'un déplacement à Rome. Un stage nécessaire pour l'entraîneur en chef de l'Angleterre : "Ce stage est important pour renforcer notre force collective et que les joueurs assimilent notre plan de jeu avant le début des Six Nations. Nous devrons nous améliorer pour espérer vaincre nos adversaires lors du prochain tournoi. Ce tournoi sera passionnant et stimulant car nous sommes conscients que nous affronteront des équipes compétitives."

Si Courtney Lawes (Northampton) sera absent pour raisons personnelles, le pilier de Bath Beno Obano (23 ans) ainsi que Gary Graham (flanker des Falcons) figureront pour la première fois dans le groupe anglais. Déja présent dans le groupe pour préparer la dernière tournée de novembre, la nouvelle pépite anglaise Marcus Smith (18 ans) figure également dans ce groupe, au même titre que Zach Mercer (20 ans). Pour rappel, les Anglais (vainqueurs des deux derniers tournois) prendront la direction du Portugal le 21 janvier prochain, pour un nouveau stage d'entraînement.

Les arrières : Mike Brown (Harlequins), Nathan Earle (Saracens), Jonny May (Leicester), Denny Solomona (Sale), Anthony Watson (Bath), Danny Care (Harlequins), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester) ), Piers Francis (Northampton), Jonathan Joseph (Bath), Jack Nowell (Exeter), Henry Slade (Exeter), Ben Te'o (Worcester), Marcus Smith (Harlequins) , Ben Youngs (Leicester).

Les avants : Charlie Ewels (Bath), Gary Graham (Newcastle), James Haskell (Wasps), Nick Isiekwe (Saracens), Maro Itoje (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Zach Mercer (Bath), Chris Robshaw (Harlequins) ), Sam Simmonds (Exeter), Billy Vunipola (Saracens), Dan Cole (Leicester), Tom Dunn (Bath), Jamie George (Saracens), Dylan Hartley (Northampton), Joe Marler (Harlequins), Beno Obano (Bath), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter).