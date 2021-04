Le XV de France féminin débute ce Tournoi 2021 par la réception du Pays de Galles au stade la Rabine ce samedi soir à 21h. Placées dans la poule B avec l'Irlande et donc le Pays de Galles, les Bleues se déplaceront ensuite en Irlande le 17 avril avant de jouer un troisième et dernier match de classement contre une équipe de l'autre poule composée de l'Ecosse, l'Angleterre et l'Italie. Si elles terminent premières de leur poule, les joueurs d' Annick Hayraud disputeront une finale contre les premières de l'autre poule.

Le XV de France féminin doit se passer de plusieurs joueuses ayant privilégié l'équipe de France de rugby à VII en cette année olympique, comme la troisième ligne Romane Ménager. Les septistes tenteront de décrocher leur billet pour les Jeux de Tokyo lors d'un tournoi de qualification fin juin. Reporté en raison de contexte sanitaire, le Tournoi se déroule du 3 au 24 avril dans un format différent composé de deux poules de trois équipes.

Le XV de départ des Bleues : 15. Boulard ; 14. Boujard, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. Ménager ; 10. Peyronnet, 9. Bourdon ; 7. Hermet (cap), 8. Gros, 6. Ferer ; 5. Fall, 4. Diallo ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Les remplaçantes : 16. Touyé, 17. Aït Lhabib, 18. Traoré, 19. N’Diaye, 20. Mayans, 21. Sansus, 22. Imart, 23. Trémoulière.

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Wilkins ; 14. Neumann, 13. Ha.Jones, 12. Lake, 11. J.Jones ; 10. Snowsill, 9. Roberts ; 7. Johnes, 8. Lillicrap (cap), 6. Evans ; 5. T-W.Davies, 4. Crabb ; 3. Rose, 2.Ke. Jones, 1.Thomas.

Les remplaçantes : 16. Lock, 17. Hope, 18. Hale, 19. Dainton, 20. John, 21. Me.Davies, 22. Rowland, 23. Keight.

Avec AFP