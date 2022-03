Le talonneur de l'Angleterre, Jamie George, a de la bouteille. Il s'est exprimé après la défaite de son équipe au Stade de France. Comme son entraîneur et certains de ses équipiers, il se raccrochait à la période de domination stérile anglaise et à cette idée que son équipe n'a pas su exprimer un potentiel proche de celui des Français.

Où en êtes-vous de votre tableau de marche ?

C’est une vaste question… Je pense que nous sommes meilleurs que nos résultats le laissent penser. Mais vous allez me dire que ça n’a pas d’importance puisque seuls les scores finaux comptent. Mais nous sommes dans une position plutôt intéressante. Nous faisons de bonnes choses par séquences, sans réussir de matchs vraiment pleins. Le symbole, c’est le match d’Edimbourg, une partie que nous gagnerions 95 fois sur cent. Mais nous n’avons pas été constants sur 80 minutes, c’était pareil face à la France nous avons payé cher des fautes à des moments clé, ce qui a permis aux Français de capitaliser. Mais je reconnais qu’une équipe de cette classe est capable de maximiser chacune de nos erreurs.

Est-ce que les choses auraient été différentes si vous aviez battu l’Ecosse en ouverture ?

C’est difficile de répondre. On veut toujours bien démarrer une campagne…. Mais en fait, je pense qu’il faut voir le contenu de nos matchs. Nous faisons beaucoup de bonnes choses , mais par moment nous devenons pauvres dans notre jeu et ceci s’est répété tout au long de la campagne. Regardez notre match face à l’Irlande, nous faisons une superbe partie, même à quatorze, pendant 70 minutes et nous laissons revenir l’adversaire par des erreurs. La même chose est advenue face au pays de Galles, nous les avons laissés revenir en fin de rencontre. Mais je pense que nous sommes en train de mettre en place de nouvelles choses et quand elles seront bien réglées, nous deviendrons une très bonne équipe.

Pourquoi Eddie serait-il le bon choix pour mener cette équipe ?

Je pourrais vous donner beaucoup de raisons, mais je pense qu’il va savoir nous stimuler pour la Coupe du Monde. Avant 2019, où je suis sûr qu’il y a eu plein de points d’interrogation et nous sommes allés en finale au Japon face à l’Afrique du Sud. Aujourd’hui, nous n’avons pas joué le match comme nous le voulions mais nous aurions pu le gagner et j’ai bon espoir que nous pourrons retrouver ce niveau de performance, mais avec plus de succès cette fois.

Vous avez montré une certaine foi en Eddie Jones, pourquoi ?

Il donne beaucoup de confiance aux joueurs. Il est la bonne personne pour ce poste. Nous pensons que nous allons inverser la tendance actuelle. Mais la pression ne doit pas s’exercer uneiquement sur Eddie. Les joueurs aussi doivent aussi prendre la responsabilité de cette campagne décevante. Et j’espère bien que nous allons surmonter tout ça lors de la prochaine tournée en Australie et retrouver la confiance avant d’aborder la prochaine saison qui débouchera sur la Coupe du Monde. Eddie a le soutien total du groupe.

Si l’on enlève le match face à l’Italie , vous n’avez marqué que trois essais en quatre matchs. Comment n’avez vous pas pu faire mieux ?

C’est une frustration pour nous, c’est sûr. Au début de la campagne, nous voulions pratiquer un rugby plus offensif, mais nous n’avons pas pu concrétiser ce projet. On l’a vu quand même par moment, mais pas d’une façon assez collective. Disons que c’est un chantier et que nous allons continuer dans cette direction. Mais nous avons été à la lutte avec de grosses équipes sans etre largués et notamment une fois à quatorze contre quinze. Je pense en effet que oui, si nous étions allés chercher un autre résultat en Ecosse pour le premier match, les choses auraient été différentes par la suite (NDLR : défaite 20-17).