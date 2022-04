4 clubs français assurent en Champions Cup, tensions à Bourg... Les 5 infos du week-end

Les clubs français en force en Champions Cup

Au terme d'un week-end haletant, quatre clubs français se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup. Le Stade toulousain a livré une grosse prestation pour s'imposer avec sept points d'écart en Ulster et ainsi refaire son retard après avoir perdu au Stadium. Montpellier s'est également qualifié malgré sa défaite sur la pelouse des Harlequins, tandis que La Rochelle a battu Bordeaux-Bègles sans trembler pour rejoindre les Cistes en quarts de finale, et que Clermont a pris la porte en s'inclinant à Leicester. Enfin, le Racing 92 est venu à bout de son rival parisien à l'Arena. L'aventure continue pour les Franciliens.

En Challenge, un 2 sur 4 pour les équipes de Top 14

Ce week-end, les équipes françaises ont signé un 2 sur 4 lors des huitièmes de finale de Challenge Cup. Lyon et Toulon se sont en effet imposés à domicile, mettant respectivement au tapis Worcester (31-17) et le Benetton Trévise (36-17). Grâce à ces beaux succès, les deux sérieux outsiders ont composté leur ticket pour le tour suivant.

En revanche, sale temps pour les deux Olympiques : Castres et Biarritz. Arrivés en Angleterre avec une équipe remaniée, les Tarnais ont été giflés par les London Irish (64-27). Après avoir fait preuve de vaillance en Champions Cup, avant de finalement être reversés en Challenge, la formation castraise sort ainsi du circuit européen par la petite porte.

Un joueur victime d'insultes et de crachats d'un spectateur à Bourg-en-Bresse

Actuellement à la lutte pour sa survie en Pro D2, Bourg-en-Bresse sent la pression monter de semaine en semaine. Vendredi, les Bressans n'ont pas pu résister à Nevers sur la pelouse de Verchère et ont fait un pas vers la relégation en Nationale. Mais suite à la mauvaise performance sportive, l'USBPA a dû faire face à "des faits inadmissibles". Dans un communiqué publié ce dimanche par le club, le président Jean Pierre Humbert a condamné un acte commis par un spectateur à l'issue du match : "Suite à la défaite contre Nevers le vendredi 15 avril, un de nos joueurs a été agressé verbalement et victime de crachats de la part d’un spectateur. Si l’on peut comprendre la déception de nos supporters, de tels agissements sont inadmissibles dans l’enceinte du stade Marcel Verchère et nous mettrons tout en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces faits avec des sanctions qui pourront aller jusqu’à l’interdiction d’accès au stade."

Munster-Toulouse pourrait se jouer à Dublin en raison d'un concert d'Ed Sheeran

Le quart de finale de Champions Cup, qui opposera le Munster au Stade toulousain le week-end du 6-7 mai prochain, pourrait avoir lieu à Dublin, et non à Limerick dans l'antre historique de Thomond Park. En effet, l'enceinte doit accueillir un concert de Ed Sheeran le même week-end et ne pourrait donc pas recevoir ce match. Cela ferait trois matchs d'affilée dans des stades de grande ampleur pour Toulouse puisque les hommes d'Ugo Mola se déplaceront au Vélodrome de Marseille le week-end prochain, avant d'accueillir La Rochelle au Stadium de Toulouse, puis d'enchaîner sur le quart de finale européen.

Possible fin de saison pour Moala

C’est avec les plus grandes difficultés que le trois-quarts centre all black George Moala a quitté la pelouse dès la 7e minute de jeu à Welford Road samedi, remplacé par Samuel Ezeala. Renseignement pris, le bulldozer clermontois souffrirait d’une fracture du pied droit, ce qui pourrait signifier la fin de sa saison... Un véritable coup dur pour les Clermontois qui se retrouvent démunis au poste de centre.