11 cas de Covid à Castres, aucun au Racing, la liste des Bleus... Voici les 5 infos de ce mercredi

Les 31 Bleus connus

Le sélectionneur du XV de France a annoncé sa liste pour la tournée de novembre. Fabien Galthié a décidé d'opter pour la continuité en gardant son ossature du début d'année lors du Tournoi des Six Nations. Parmi les choix du staff des Bleus, on peut retenir la convocation de l'ailier rochelais Arthur Retière ou encore la présence du pilier Mohamed Haouas. À noter l'absence de joueurs clermontois dans cette liste. Sekou Macalou, longtemps pressenti, est finalement absent à cause d'une blessure.

11 cas de Covid au Castres Olympique...

Le club du Tarn, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, a annoncé que le club était fortement touché par la Covid-19. En effet, parmi son effectif, onze joueurs ont été testés positifs. Le club a décidé de fermer ses portes jusqu'à vendredi, plus aucun entraînement ne sera effectué jusque-là. La rencontre, qui devait se tenir samedi à 18h15 à Pierre-Fabre contre Brive est d'ores et déjà reportée. La LNR doit décider ce jeudi soir de la date du report. Ce sera soit en début de semaine prochaine soit reporté à une date ultérieure.

... Tous les joueurs du Racing 92 négatifs

Bonne nouvelle pour le Racing 92, ce mercredi en fin de journée, le club francilien a annoncé que le résultat des derniers tests Covid était négatif. Aucun joueur n'a le Covid au sein du Racing. Le club en a profité pour annoncer que la rencontre contre le Stade Toulousain prévue samedi soir à 21h à l'Aréna est maintenue.

Sale forfait sur tapis vert

À l'image du Castres Olympique il y a quelques semaines, Sale a aussi du déclarer forfait pour son match - déjà reporté - contre Worcester. Les tests Covid ayant révélé de nouveaux cas chez les joueurs des Sharks, la rencontre a lors été annulé. Un coup dur pour le club car ce match devait leur permettre de se qualifier en demi-finale de Premiership.

Calles et Septar continuent avec la Section Paloise

Deux nouvelles prolongations à Pau. Il s'agit du talonneur Ignacio Calles (24 ans) qui pousuit son aventure jusqu'en 2023 et d'Atila Septar qui a prolongé jusqu'en juin 2024. Deux nouvelles prolongations qui font suite à celles de Fabrice Metz, Lekima Tagitagivalu et de Vincent Pinto.