La Section Paloise s’est imposée 31-23 sur sa pelouse face à Montpellier ce samedi. Si la rencontre fut globalement serrée, les hommes de Sébastien Piqueronies ont maîtrisé les Héraultais pour décrocher une victoire primordiale dans la course à la phase finale. Pau réintègre le top 6, tandis que Montpellier s’enfonce et se rapproche un peu plus d’un match de barrage.

Pau, 7e du championnat avant la rencontre, accueillait Montpellier, 13e, pour le compte de la 21e journée de Top 14, ce samedi 20 avril. Un match crucial pour les deux équipes, avec des enjeux bien distincts. Montpellier, en lutte pour sa survie au plus haut niveau, avait besoin d’une victoire pour se donner de l’air et repousser la menace de la relégation. Pau, de son côté, visait un rapprochement des places qualificatives pour la phase finale tout en validant son maintien dans un championnat ultra-serré. La Section Paloise a profité d’une meilleure discipline en seconde mi-temps pour infliger une nouvelle défaite à un MHR trop apathique au retour des vestiaires. Le réveil des Montpelliérains en fin de match aura été trop tardif puisque les Héraultais repartent sans point du Béarn. La Section paloise est de retour dans le top 6 !



Le film du match : https://t.co/wFtQD35Gcv pic.twitter.com/Nlubn1mTa7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 20, 2024 Montpellier s’est pourtant montré à la hauteur en première période Pau a démarré très fort cette partie par l’intermédiaire de Luke Whitelock, à la 7e minute, qui héritait du ballon suite à un joli travail d’Ezeala. Mais le MHR répondait cinq minutes plus tard avec l’essai de Cadot joliment trouvé par Vincent. Simmonds engrangeait ensuite deux pénalités pour les Palois, suivir par Carbonel qui permettait aux Cistes de rester dans la partie.



Mais un essai de Decron à la demi-heure de jeu permettait à la Section de rentrer aux vestiaires avec 5 points d’avance puisque Simmonds n’était pas en réussite depuis le coin gauche du terrain. Le public du Hameau pouvait respirer après 40 premières minutes très rythmées et plaisantes. Verhaeghe, côté montpelliérain, et Maddocks pour Pau, ont crevé l’écran durant cette première mi-temps. Une seconde mi-temps insipide au Hameau Hormis deux pénalités d’un Joe Simmonds, excellent face aux poteaux cet après-midi, pour gonfler le score en faveur de Pau, les deux équipes ont été très brouillonnes dans le second acte. Le joli rythme de la première mi-temps a laissé place à des imprécisions, des en-avant et des mêlées interminables.



En fin de match, Anthony Bouthier offrit un court espoir à la 72e minute aux Cistes en inscrivant son premier essai de la saison. Mais le MHR fut abattu par l’essai de Desperes quatre minutes plus tard. Un ultime essai de Dakuwaqa permit au score d’être moins lourd à la sirène, mais les hommes de Patrice Collazo repartent chez eux sans le moindre point. Pau, sans avoir montré grand-chose en seconde période, rentre provisoirement dans le bon wagon de tête en attendant le match de Bordeaux Bègles, face à Clermont ce dimanche.