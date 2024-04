À deux jours de leur quatrième match dans ce Tournoi des 6 Nations féminin (dimanche ; 16h15), les sélectionneurs français Gaëlle Mignot et David Ortiz ont dévoilé les contours de leur plan pour contrer la densité des Galloises. Voici les meilleurs moments de leur conférence de presse.

Le plan contre les Galloises

Les joueuses du XV du Poireau sont réputées pour leur solidité, David Ortiz insiste : "La densité est un de leurs points forts, ce sera un vrai défi. On n’a pas eu l’habitude de jouer contre ce genre d’équipe depuis le début du Tournoi." Gaëlle Mignot, son binôme à la tête des Bleues explique : "On veut des filles qui ont de la vitesse. Il va falloir déplacer ces Galloises, les faire bouger. Nos avants savent le défi qui les attend et on espère que nos joueuses rapides auront beaucoup de ballons à jouer."

\ud83d\udd25 ?? ????? de nos Bleues ! \ud83d\ude0d



\ud83c\udfdf\ufe0f Rendez-vous dimanche à 16h15 pour la rencontre face au Pays de Galles sur @francetvsport !

#XVdeFrance #NeFaisonsXV #GALFRA pic.twitter.com/okRUOJ8U5E — France Rugby (@FranceRugby) April 19, 2024

L’apport des "septistes"

Joanna Grisez, Anne-Cécile Ciofani et Chloé Jacquet, trois joueuses fraîchement arrivées de l’équipe de France à 7 seront lancées dans le grand bain dimanche (16h15). Le duo de sélectionneurs français se réjouit de l’apport des joueuses arrivées jeudi dernier dans le groupe, Gaëlle Mignot en tête : "Elles se sont directement mises dans le projet, ont travaillé dur, c’est stimulant." Avant que David Ortiz n’insiste sur l’émulsion qui émane de leur arrivée dans le XV de France : "C’est stimulant pour nos cadres d’avoir de nouvelles joueuses. Gabrielle Vernier et les autres ont été proactives dans la communication. Toute notre ligne de trois-quarts se sent portée."

"Pour Romane Ménager aujourd’hui, tout roule"

Depuis plusieurs semaines, la troisième ligne centre des Bleues repositionnée au poste de flanker impressionne aussi bien les observateurs que ses sélectionneurs "Romane est en pleine possession de ses moyens. L’an dernier elle a eu quelques pépins physiques qui ont rendu difficile son retour dans le groupe. Aujourd’hui tout roule, elle apporte beaucoup au collectif" appuie Gaëlle Mignot, avant que David Ortiz n’enchaîne : "Romane a des repères, elle tourne fréquemment entre numéro 8 et numéro 6, même à l’entraînement. Elle est sur une dynamique très positive, son repositionnement ne changera rien à notre organisation."

Romane Ménager est l’une des principales armes des Bleues. Icon Sport

Madoussou Fall sur le banc, Charlotte Escudero démarre

Parmi les changements apportés contre le pays de Galles, l’un a peut-être plus étonné que les autres : celui de faire sortir du XV de départ Madoussou Fall, l’une des meilleures porteuses de ballons françaises. Gaëlle Mignot explique ce choix : "On construit nos équipes pour se donner l’opportunité de faire des matchs pleins, de 80 minutes. L’objectif d’avoir Madoussou Fall sur le banc et qu’elle puisse apporter sa puissance en fin de match. Il n’a jamais été question de la faire souffler."

Pour rappel, les Françaises, qui affronteront le pays de Galles dimanche à 16h15, sont toujours en course pour le grand chelem, au même titre que les Anglaises qu’elles affronteront le week-end prochain.