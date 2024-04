CLub le plus actif sur le marché des mutations, Montpellier a obtenu l’accord de deux finisseurs réputés : l’ailier sud-africain Madosh Tambwe et l’arrière néo-zélandais Joshua Moorby.

Sportivement, le MHR est retombé dans ses travers depuis deux semaines. Le club héraultais n’en reste pas moins actif et ambitieux sur le marché des mutations. S’il n’a finalement pas réussi à empocher la mise au sujet du prometteur Biarrot Temo Matiu, il a récemment obtenu l’accord de deux trois-quarts : selon nos informations, Madosh Tambwe (26 ans) et Joshua Moorby (25 ans) doivent prochainement parapher un contrat de deux ans avec l’actuel treizième de Top 14. L’ailier sud-africain de Bordeaux-Bègles et l’arrière néo-zélandais des Hurricanes, respectivement auteurs de six et quatre essais cette saison, seront deux des nouveaux visages des lignes arrière héraultaises.

Carbonel, suite et fin du feuilleton

Du côté des ouvreurs, le MHR est encore en recherche active pour trouver le successeur de Paolo Garbisi. Comme relaté samedi sur rugbyrama.fr, Louis Carbonel (25 ans, 5 sélections) restera en tout cas au club jusqu’au printemps 2025, soit jusqu’au terme de son contrat. Ceci devrait mettre fin aux spéculations entourant le départ anticipé du minot vers le Stade français, notamment. Si le MHR s’était un temps renseigné sur le Sud-Africain Curwin Bosch (26 ans, Sharks), la piste menant à l’énorme coup de pompe du Springbok (2 sélections) n’aboutira pas. La direction a relancé son "casting" pour se renforcer en 10.