Ce week-end se sont jouées les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup. Comme d’habitude, on se retrouve pendant environ une heure dans la Troisième Mi-Temps du Midol. On reviendra notamment sur la qualification du Stade toulousain.

Au programme de cette émission, on est revenu sur les performances des quatre clubs français en Coupe d’Europe. Si Toulouse et Clermont poursuivent l’aventure, la Rochelle comme Bordeaux-Bègles ont connu un samedi difficile.