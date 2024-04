L’arrière de l’Union Bordeaux-Bègles, Romain Buros, était forcément très déçu après la défaite de son équipe en quart de finale de Champions Cup face aux Harlequins (41-42). Il regrettait surtout une entame de match ratée.

Quel est votre premier sentiment après cette défaite d’un petit point en quart de finale de Champions Cup ?

C’est forcément dur à encaisser. Ce n’est jamais plaisant de perdre à la maison et d’autant plus sur un match éliminatoire qui je pense était à notre portée. C’est d’autant plus difficile.

Avez-vous la sensation que ce sont les vingt premières minutes qui vous coûtent le match ?

Cela en fait partie. Après nous sommes menés et nous avons eu du mal à mettre notre jeu en place. Cette entame de match ne nous a pas aidé et les Harlequins ont pris la confiance.

Parvenez-vous à analyser ce début de rencontre ?

Les Harlequins ont joué le rugby auquel on s’attendait. C’est une équipe qui joue énormément, avec un gros paquet d’avants. Pendant les vingt premières minutes, ils ont fait exactement ce qu’ils voulaient faire. Nous n’avons pas su les contrer. Ces cinq premières minutes nous mettent directement dans le jus. Les Anglais marquent trop facilement et c’est dur de rebondir derrière ça. En deuxième période, nous avons réussi à faire beaucoup mieux mais nous avons tous fait une petite erreur qui leur a permis de continuer de marquer.

Vous avez eu du mal à remporter des séquences défensives…

Exactement. Je ne connais pas les statistiques au niveau du gain de la ligne d’avantage mais je suis certain que les Harlequins ont été très bons là-dessus. Ils ont aussi réussi à resserrer notre défense avant d’aller sur les extérieurs. Honnêtement, ils ont été meilleurs que nous aujourd’hui.

Pour voir le verre à moitié plein, vous avez réussi à revenir en faisant preuve de caractère…

(Il coupe) Le verre est vide ce soir. Il ne peut pas être à moitié plein. Nous avons perdu, nous sommes éliminés. Point barre.

Qu’est-ce qui vous manque encore pour voir plus haut ?

Je crois qu’il faut être capable de jouer notre rugby quand nous sommes menés. Nous avons tendance à nous mettre sous pression mais la marque des grands c’est d’être capables de réagir dans n’importe quel moment. Il faut aussi parvenir à enchaîner les bonnes performances car depuis le début de saison, nous avons toujours eu du mal. Nous avons réussi des belles performances et nous nous sommes souvent un petit peu écroulés derrière. Je crois que c’est ce qui vient de se passer. Voilà, ce qu’il faut retenir.