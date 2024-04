Fers de lance du Stade rochelais, Grégory Alldritt et Uini Atonio abordent leur quart de finale de Champions Cup sur les terres du Leinster avec une confiance qui n’empêche pas la vigilance. Les deux internationaux savent que leur équipe devra livrer sa meilleure performance de la saison pour espérer réaliser un triplé auquel ils affirment ne pas encore penser.

Grégory Alldritt : "Éviter de se remettre dans la même situation"

"Ronan ne nous a pas fait venir à Cork pour visiter mais pour préparer au mieux cette rencontre. À chaque fois, ça a été des matchs énormes, mythiques face au Leinster. Nous avons marqué l’histoire du club face à eux. […] Ce n’est pas qu’on ne les aime pas mais on se rencontre souvent en phases finales et, du coup, c’est eux ou nous. Il n’y a pas la place pour les deux clubs. Cette fois, il y en a un qui ira en demie et l’autre qui rentrera à la maison tête baissée. Dans le sport, c’est ainsi, il ne peut y avoir qu’un champion […] Le Leinster est une meilleure équipe que les Stormers, je pense. Elle est hyper réaliste et concrétise tous ses temps forts. Si on laisse autant d’espaces que la semaine passée, on le paiera cash. […] Il faudra entamer le match fort. L’an passé, le scénario avait été exceptionnel mais on avait bien transpiré. Il serait bien d’éviter de se remettre dans la même situation en attaquant le match fort. Et en sachant que l’on a un banc hyper performant qui pourra nous faire énormément de bien par la suite. On attend beaucoup d’eux, je suis persuadé qu’ils vont amener plein de choses […] La titularisation de Will Connors ? Je trouve que c’est un super joueur. Il joue moins au niveau international mais il apporte beaucoup d’impact et de la "physicalité", ce que Van der Flier a peut-être moins. C’est un luxe pour le Leinster d’avoir un tel choix."

Uini Atonio : "Je sens que les gars sont prêts"

"Le groupe a bien préparé ce match, il n’y aura pas d’excuse de voyage en avion ou de déplacement à avoir. On est prêts même si on sait que ce sera très dur. […] Pour le moment, personne ne parle de triplé, tout le monde est focalisé sur ce quart. On ne peut de toute manière pas commencer à penser au triplé quand une équipe comme le Leinster est sur votre route. C’est la quatrième fois que l’on tombe sur eux en Champions Cup et nous avons gagné trois fois contre eux. Depuis trois ans, ils ne nous aiment pas trop (sourire). Moi, je les aime bien, c’est une grosse équipe, une des meilleures formations européennes voire mondiales, et c’est bien de se mesurer à eux […] Ils ont, comme la sélection d’Irlande, cette faculté à jouer très vite. On est préparé pour n’importe quel plan de jeu même si je ne pense pas qu’ils vont venir nous chercher devant, je me prépare à ce qu’ils cherchent à nous faire courir. On commence à les connaître aussi, on sait leurs points forts et faibles. […] Quand je vois les regards dans le vestiaire, je sens que les gars sont prêts. Il nous faudra probablement livrer notre meilleure performance de la saison. Il faut dire que l’on a eu peu de continuité jusqu’à présent avec la Coupe du monde et le Tournoi."