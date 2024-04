À 24 heures du choc face au Leinster, Ronan O’Gara s’est confié, ce vendredi, depuis l’amphithéâtre de l’Aviva, sur tous les aspects de ce quart de finale de Champions Cup si particulier : le manager rochelais a évoqué le contexte de la préparation de cette rencontre, abordé les clés du match et fait part de sa confiance en son groupe.

Sentez-vous vos joueurs prêts pour ce choc ?

Oui mais c’est le minimum, non ? Cette rencontre sera au niveau d’un test-match. Ce sera très difficile mais c’est le genre de parties que tout le monde veut disputer. Quand on est entré dans le vestiaire, il y a eu toutes les bonnes émotions de l’an passé qui sont arrivées. En plus, le terrain est magnifique, il est rapide, sec. L’équipe qui sera capable de gérer la pression et d’avoir le plus de précision va l’emporter demain. On l’a déjà fait, on est capable de le refaire. Ça va être hyper difficile mais s’il y a bien un groupe de "vingt-trois" capable de le faire, c’est celui-là. Cette compétition a complètement changé le club et la ville de La Rochelle et on aimerait faire une grande prestation pour nos fidèles supporters.

Cette semaine, vous avez effectué la préparation du côté de Cork où vous avez passé votre enfance. En quoi cette dimension affective a-t-elle influencé cet avant-match ?

Le terrain où j’ai commencé le rugby, mon école, c’est une bonne histoire mais le président ne m’a pas choisi pour faire ça. Le but de la semaine était d’être performant samedi à 17 h 30. J’étais content de rentrer dans cette région où je suis respecté et de retrouver la ferveur des gens mais ce n’était pas une opération de soutien non plus. C’était surtout nécessaire de venir directement en Irlande pour éviter de perdre du temps de préparation.

À quel point avez-vous insisté sur l’importance de l’entame ? Le Leinster vous a presque à chaque fois mis à mal d’entrée…

Lors de la dernière finale, on a été un peu sans pouvoir. Il aurait fallu mieux défendre mais il faut aussi savoir dire chapeau quand l’adversaire exécute aussi bien son rugby. Il sera crucial de mieux démarrer que lors des deux dernières finales. Le Leinster va avoir des moments forts, c’est une certitude. Ce qui est important pour nous, c’est de jouer au rugby demain, plus que sur les autres finales où ça avait été sur 50 ou 60 minutes. C’est nous les champions, c’est à nous de prendre l’initiative. J’espère qu’on verra ça demain.

Brice Dulin est finalement forfait. Quel impact a son absence ? Et pourquoi est-il finalement indisponible ?

Brice, c’est un roc pour moi. Je suis triste pour lui. Il a un problème avec un ménisque, son genou peut se bloquer à n’importe quel moment. On ne peut pas avoir un joueur dans cet état sur le terrain. Je pense que l’on avait pris la bonne décision de sortir Teddy (Thomas) la semaine passée. Il est à 100 % désormais. Dans notre équipe, il y a au moins deux très bons joueurs à chaque poste. Nous aurons Dillyn (Leyds) qui est très menaçant à l’arrière et, avec Jack (Nowell) et Teddy, je suis confiant sur le fait que notre triangle sera performant demain.

Le Leinster a décidé de densifier son pack en titularisant Will Connors et Jason Jenkins. Comme si les Dublinois avaient décidé de relever le défi devant… Le voyez-vous ainsi ?

Vous savez, je suis focalisé sur nous. En ce moment, on a suffisamment à faire avec notre équipe qui n’est pas « top top ». Je suis confiant mais aussi en alerte. Quand on est bien, il n’y a pas une équipe qui peut nous battre. Mais ça suppose d’avoir tous les joueurs à 8 ou 9 sur 10. C’est un énorme défi qui nous attend. Le rugby, ça devient un sport complètement différent quand arrivent les matchs couperets. Tout ce qui a été fait depuis le début de saison, le recrutement, le travail, c’est pour ces moments.