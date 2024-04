Oyonnax s’active sur le marché des transferts en officialisant quatre recrues, ce jeudi, en plus de Vasil Lobzhanidze, ce mercredi. Maëlan Rabut (Toulon), Antoine Miquel, Zack Holmes (Bordeaux-Bègles) et Paulo Tafili (Lyon) rejoindront l’Ain à l’issue de la saison.

Oyonnax se renforce à vitesse grand V pour la saison prochaine. Quasiment condamnés à la dernière place du Top 14, les Aindinois ont officialisé quatre recrues ce jeudi : Maëlan Rabut (Toulon), Antoine Miquel, Zack Holmes (Bordeaux-Bègles) et Paulo Tafili (Lyon). Les venues du Toulonnais et de l’ouvreur bordelais étaient déjà annoncées par Midi Olympique, mais les signatures de Miquel et du pilier lyonnais sont de belles prises au vu de l’expérience des deux avants.

— Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) April 11, 2024

À noter que le troisième ligne de Bordeaux-Bègles s’est engagé jusqu’en 2028 avec Oyonnax alors que les trois autres recrues seront sous contrat pour les deux prochaines saisons. Après la signature de Vasil Lobzhanidze, officialisée ce mercredi par le club aindinois, le promu continue de se renforcer avec des noms ronflants et qui devraient aider à compenser les départs de Théo Millet, Charlie Cassang ou Jules Soulan.