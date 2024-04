Dan Biggar s’est exprimé suites aux récentes déclarations de Bernard Lemaître à son sujet. Le demi d’ouverture gallois assure qu’il veut s’inscrire à long terme dans le club varois.

Dan Biggar a visiblement mis fin au débat quant à un éventuel départ. Le demi d’ouverture de Toulon a affirmé dans les colonnes de Var-Matin son ambition de rester à Toulon au moins jusqu’à la fin de son contrat en 2025. "Je serai à Toulon l’an prochain, je ne peux pas envisager une autre issue. Je veux y rester le plus longtemps possible. Je compte aller au bout de mon contrat et faire une année de plus si possible" explique l’ancien buteur du XV du Poireau.

Une première réponse franche et sans appel après les récentes inquiétudes de Bernard Lemaître. Le président du RCT avait notamment expliqué face aux supporters que "depuis sa blessure au dos, Dan a eu du mal à revenir. Il va mieux, mais n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Ni même celui de l’an passé. C’est difficile pour un champion de cette dimension. Lui veut encore jouer, aller au bout de son contrat (2025). On verra dans les prochains mois".

Depuis la saison dernière, Dan Biggar ne s’est pas beaucoup économisé entre son transfert à Toulon, le Tournoi des 6 Nations 2023, la Coupe du monde et le retour du Top 14. L’ancien joueur de Northampton explique notamment qu’il aurait dû prendre quelques jours de repos supplémentaires." Ce n’était pas moi et c’était d’autant plus frustrant que j’avais conscience de ne pas donner assez à Pierre (Mignoni) et au club. J’étais à 80 %. Après la Coupe du monde, ça a été difficile. Il n’y a pas un jour où je me suis senti bien. Après l’élimination du pays de Galles en quarts, j’ai coupé une semaine et j’ai repris avec le RCT. Or, c’était un peu trop tôt. J’ai payé la note à Perpignan début novembre". Ce jour-là, le Gallois s’était bloqué le dos sur la pelouse d’Aimé-Giral. De retour en pleine forme, Biggar tentera d’apporter sa science de jeu au pied pour aider Toulon à retrouver le goût des phases finales, six ans après sa dernière participation.