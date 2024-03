Les dirigeants varois ont publiquement évoqué le retour de Louis Carbonel tandis que des joueurs actuels (Biggar, Isa, Wainiqolo...) sont sujets à questionnement.



Lors d’une rencontre organisée avec les supporters, mardi soir, au Campus du RCT, Bernard Lemaître et Pierre Mignoni ont évoqué plusieurs dossiers transferts. à commencer par celui, aux allures de feuilleton, de Louis Carbonel. Le manager varois a ouvert la porte au retour de l’enfant du pays, tant désiré par les adeptes de Mayol : "Ce qui s’est passé est passé. Maintenant, il faut voir l’avenir. Louis, je lui ai dit et je l’ai déjà dit auprès d’autres supporters, si on a l’opportunité, un jour, de le récupérer, on le fera. Le président peut le confirmer, il n’est absolument pas contre sur cette décision sportive. Ce n’est pas une décision de cœur, uniquement de cœur. On parle des joueurs de rugby, des joueurs de Toulon mais il y a aussi la valeur du joueur. Louis est un très bon joueur, c’est un joueur dont Toulon peut envisager son retour dans les années à venir. Aujourd’hui, il est sous contrat. En 2025, on fera tout pour se positionner sur Carbonel, et on pourra envisager son retour. En revanche, on ne fait pas une promesse si ça ne se fait pas. Louis aura aussi des opportunités. Mais, en toute franchise, ce n’est pas un sujet qu’on ne regarde pas".

Top 14 - L'avenir de Jiuta Wainiqolo à Toulon semble également en suspens. Icon Sport

Paia’aua et Wainiqolo aussi parmi les interrogations

Actif sur le marché (en troisième ligne et au centre, particulièrement), le RCT ne s’interdit pas non plus de procéder à des remaniements en interne. Dans Var Matin, le président Bernard Lemaître a évoqué les possibles libérations de cadres. Parmi eux, Duncan Paia’aua, Jiuta Wainiqolo, Brian Alainu’uese, Facundo Isa et Dan Biggar. Extraits choisis : "Duncan a des hauts, des bas et une situation familiale qui peut être déstabilisante (sa compagne vit notamment à Londres, NDLR). Bien qu’en contrat jusqu’en 2025, il y a une certaine forme d’incertitude concernant son avenir. […] Depuis son retour du Mondial, il (Jiuta) n’est pas à son niveau. Donc il travaille. Mais si à la fin de la saison, il ne s’est pas amélioré et qu’on reçoit une offre, même s’il lui reste deux ans de contrat, il se peut qu’il parte… […] Brian, on s’est posé la question parce que son retour du Mondial était plus que laborieux. Mais contre Montpellier, il a été assez énorme. C’est ce qu’on attend de lui. S’il reste à ce niveau-là, il ira au bout de ce contrat (jusqu’en 2025) […] La dualité club/équipe nationale fait que Facundo n’a jamais pu faire un début de saison normal. […] « Facu » est dans une mauvaise position. […] Depuis sa blessure au dos, Dan a eu du mal à revenir. Il va mieux, mais n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Ni même celui de l’an passé. C’est difficile pour un champion de cette dimension. Lui veut encore jouer, aller au bout de son contrat (2025). On verra dans les prochains mois". Des mois assurément décisifs.