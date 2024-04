Tous les joueurs rochelais alignés au Cap et retenus pour le déplacement à Dublin sont disponibles. Les Maritimes peuvent aborder leur quart de samedi sur la lancée de leur performance en Afrique du Sud. Avec un XV de départ conservé dans les grandes lignes même si quelques changements pourraient intervenir.

« Tout le monde est apte. » Alors que se profile un choc dantesque face au Leinster, samedi, à l’Aviva Stadium de Dublin, Donnacha Ryan et l’ensemble du staff rochelais doivent apprécier à sa juste valeur la bonne nouvelle de cette semaine.

Après le rude combat mené aux Stormers et 10 000 km de voyage supplémentaire, tous les joueurs retenus pour ce double challenge intercontinental sont disponibles. Y compris Teddy Thomas, forfait de dernière minute en Afrique du Sud après avoir ressenti une pointe derrière une cuisse lors de l’entraînement du capitaine : « Il s’est entraîné hier, il est très bien, il est en forme », relevait, ce mercredi, l’entraîneur irlandais des avants maritimes. Parmi les autres sujets à interrogation, Brice Dulin, qui boitait quelque peu à sa sortie du terrain samedi dernier, et Jonathan Danty, aussi claudiquant, ont donné des gages de bonne forme sur les séances de Cork : « Il n’y a pas de blessures sérieuses, que des béquilles, rien de grave. Tout le monde s’est entraîné. Jonathan Danty a une petite blessure mais il est OK. »

Entraînement du capitaine à 16 heures

S’il manque encore du monde côté jaune et noir avec notamment une première ligne 100 % tricolore à l’infirmerie – Reda Wardi-Pierre Bourgarit-Georges-Henri Colombe, le staff est confronté à quelques dilemmes pour établir sa composition d’équipe au regard de la diversité des choix. Si la continuité va logiquement être de mise par rapport à la formation ayant vaincu les Stormers, quelques interrogations se posent encore, notamment au sujet de l’identité de l’associé de Levani Botia et Grégory Alldritt en troisième ligne : qui de Judicaël Cancoriet, un des hommes les plus en vue cette saison, ou de Paul Boudehent, habitué de ces rendez-vous, débutera ? Pour le reste, peu de surprise à attendre, vraisemblablement, de l’annonce de la composition, vendredi après-midi. Derrière, les séances de ce jeudi pouvaient encore rebattre les cartes et inciter le staff à opérer des remaniements (Teddy Thomas pour Jack Nowell ?), selon les états de forme.

Les Maritimes fouleront la pelouse de l’Aviva, à 16 heures (17 heures en France), ce vendredi, pour le traditionnel entraînement du capitaine. Dans la foulée, Grégory Alldritt et Ronan O’Gara se présenteront face à la presse pour une conférence que ne manquera aucun journaliste spécialisé irlandais, tous impatients de voir les hostilités être lancées entre les deux rivaux européens.