Samedi dernier, l’UBB s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Champions Cup en étrillant les Saracens (45-12). Lors de cette rencontre, le pack girondin a mis à mal son vis-à-vis, de quoi prouver qu’il peut lui aussi faire le boulot comme les arrières.

Il n’y a pas que les arrières à Bordeaux. Oui, les trois-quarts girondins sont époustouflants cette saison et écrasent tout sur leur passage, mais les "gros" ne sont pas mal non plus.

Samedi dernier, le huit de devant a pris le dessus sur celui des Saracens, pourtant expérimentés. Des joueurs comme Maxime Lamothe, Tevita Tatafu ou encore Ben Tameifuna sont encore une fois sortis du lot pour démontrer la qualité de l’effectif des Unionistes.

Ce week-end, ce sont les Harlequins qui vont se dresser devant l’UBB sur le chemin des demi-finales. Avec une ligne de trois-quarts irrésistible et un pack conquérant, les pensionnaires de Chaban-Delmas ont de beaux atouts à faire valoir.

Dans la Troisième Mi-Temps, nos journalistes ont évoqué ces avants girondins, qui sont souvent laissés au second plan. Surtout, ne pas les sous-estimer avant ces matchs à élimination directe, qui se jouent à pas grand-chose…