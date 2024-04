Avant d'affronter La Rochelle ce samedi (18h30), le boss du Leinster Léo Cullen a fait le point sur les forces en présence. Si la qualité de l'effectif n'en sera pas vraiment impactée, certains leaders de jeu sont encore incertains.

Le tome 5 de la série du moment "Leinster-La Rochelle" arrive prochainement sur vos écrans ! Samedi, à 18h30 pour être précis. D'ici là, les deux équipes préparent ces retrouvailles. De son côté, le manager de la province irlandaise Léo Cullen a fait le point sur l'état de ses troupes, avant le moment charnière de la saison du Leinster. Avec un Jamison Gibson-Park en feu - et auteur d'un triplé -, le Leinster s'est mis en confiance avant de recevoir son ennemi juré maritime.

Deux joueurs essentiels au Leinster de ces dernières années sont pour l'heure incertains. L'international irlandais Garry Ringrose (56 sélections) a été touché à l'épaule pendant le 6 Nations et n'a toujours pas repris la compétition depuis le 16 mars dernier. Joueur essentiel des dernières épopées des Leinstermen, l'expérimenté numéro 13 pourrait donc possiblement manqué à l'appel pour le quart de finale, même si le staff sportif indique ne pas avoir pris sa décision. Même constat pour un autre monument de la province irlandaise, Cian Healy (36 ans). Le pilier aux 129 sélections avec le XV du Trèfle est sorti touché à la jambe face à Leicester et pourrait être absent de ce remake des deux dernières finales. La présence de Jimmy O'Brien reste elle aussi indécise, l'ailier/arrière a été victime d'une blessure au cou et n'a toujours pas joué en 2024.

Henshaw et Keenan devraient enchaîner

Mais parmi les cadres du Leinster, les présences de Robbie Henshaw ou encore celle d'Hugo Keenan semblent en bonne voie pour l'affrontement face au Stade rochelais à l'Aviva Stadium (Dublin). Si le dernier cité a été remplacé par Ciaran Frawley à la 65ème minute, le trois-quarts centre a lui disputé l'intégralité de la rencontre et s'est même offert un essai. La présence de l'ancien Lyonnais Charlie Ngatai, qui revient d'une blessure au mollet, est encore incertaine. En revanche, statu quo pour James Ryan (bras), Tommy O'Brien (ischio-jambiers) et Alex Soroka (pied) qui ne feront pas partie du quart de finale.

Le Leinster aura forcément à coeur de prendre sa revanche après deux défaites en finale (2022 et 2023) et en demie (2021). Ce succès acquis à Marcel-Deflandre (9-16) à l'hiver 2023 peut donner bon espoir aux coéquipiers de Dan Sheehan.