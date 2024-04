Après la fin des huitièmes de finale, trois clubs français, Bordeaux, La Rochelle et Toulouse, ont accédé aux quarts de finale en disposant respectivement des Saracens, des Stormers et du Racing 92. Plusieurs éléments de ces clubs sont représentés dans notre XV de la semaine.

Les clubs français sont encore nombreux et en force pour les quarts de finale de Champions Cup après avoir passé les huitièmes de finale. L’Union Bordeaux-Bègles a logiquement écarté les Saracens, La Rochelle s’est miraculeusement imposée au Cap face aux Stormers tandis que Toulouse a disposé du Racing 92 sur sa pelouse d’Ernest-Wallon.

Côté Bordelais, le trois-quart centre Yoram Moefana et le troisième ligne aile Antoine Miquel sont présents. Les Rochelais et les Toulousains sont trois de chaque côté. Penverne, Skelton, Alldritt pour les Maritimes et Aldegheri, Cros et Ahki représentent Toulouse.