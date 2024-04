Ce dimanche, le Stade toulousain s’est largement imposé face au Racing 92 sur le score de 31-3. Malgré de nombreuses imprécisions dans leur jeu, les Haut-Garonnais ont facilement pris la mesure des Franciliens.

Sommes-nous trop durs avec les Toulousains ? Ce dimanche, les Rouge et Noir se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup en écartant le Racing 92 sur la pelouse d’Ernest-Wallon.

Brouillons une grande partie de la rencontre, les protégés d’Ugo Mola ont accéléré durant le second acte pour s’envoler au tableau d’affichage et foncer vers les quarts. Malgré des ballons tombés et quelques plaquages manqués, les Haut-Garonnais n’ont pas vraiment été inquiétés par les Ciel et Blanc, si ce n’est en début de match.

Dans la Troisième Mi-Temps, nos journalistes sont revenus sur la victoire des Stadistes. Il a notamment été question du syndrome Dupont. C’est-à-dire que certains en attendent toujours plus de cette armada toulousaine. Ce dimanche, le boulot a été fait, la qualification assurée, et c’est bien ça l’essentiel…