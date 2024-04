Paulin Riva et ses coéquipiers se sont inclinés (10-7) face à la Nouvelle-Zélande en finale du tournoi d’Hong Kong. Une courte défaite mais un parcours et une médaille d’argent qui reste satisfaisante selon le capitaine des Bleus.

Cette finale ne s’est pas jouée à grand-chose, quel sentiment domine ?

Ce match s’est joué jusqu’à la dernière seconde. C’était un match de haut niveau où la Nouvelle-Zélande a réussi à nous mettre sous pression notamment dans notre camp et dans les zones de rucks. À partir du moment où nous avons réussi à gagner les collisions le jeu s’est ouvert et on est reparti de l’avant. Sur le tournoi cela reste un résultat positif. Depuis le début de saison, on veut monter en puissance et on arrive une nouvelle fois en finale. Nous sommes dans les objectifs et dans le rythme.

Malgré cet essai de VARIAN PASQUET en fin de rencontre la France s'incline de 3 points dans cette finale.



Elle repart de ce tournoi de Honk Kong avec la médaille d'argent ?



\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 7 - 10 \ud83c\uddf3\ud83c\uddff



Votre sélectionneur parlait d’un match très stratégique, l’avez-vous senti sur le terrain ?

Oui. C’était un match très tactique. Nous sentions que chaque ballon était une balle de match pour scorer. Il n’y a eu que trois essais sur le match, ça révèle l’importance de chaque ballon et les stratégies qui peuvent être mises en place pour mettre à mal les adversaires. C’était très tendu. Sur le terrain ce sont des scénarios que l’on apprend et que l’on connaît.

Dans quel état d’esprit êtes-vous, perdre une finale ce n’est jamais agréable mais le bilan est tout de même satisfaisant ?

On est forcément déçu mais on a assuré notre top 8. Nous sommes mine de rien des leaders de ce championnat. On avance, on va de l’avant. Nous avons pris un petit coup sur la tête car on voulait gagner ce tournoi mais ça va nous relancer pour la dernière étape à Singapour et pour performer à Madrid.

Les médias ont beaucoup parlé de l’apport d’Antoine Dupont sur les deux derniers tournois, aviez-vous à cœur de montrer que vous pouviez gagner sans lui ?

On est une équipe, un groupe, une sélection comme le XV de France. Tous les joueurs sont accueillis à bras ouverts. Nous avons un groupe soudé avec la volonté d’avancer d’ensemble. Chaque joueur apporte son potentiel sur le terrain et c’est ce qui a fait notre force sur chaque tournoi. On arrive en finale et ça se joue à pas grand-chose donc nous sommes très contents de faire des finales même si nous sommes un peu frustrés que cela arrive qu’en fin de saison.

Avez-vous la sensation que le regard que les autres équipes portent sur vous a changé depuis votre victoire à Los Angeles ?

Le regard a changé depuis deux ans. Notamment la saison dernière où l’on a fini quatrième nation mondiale. On a montré qu’on était présent. Le fait de gagner cette année a été un plus. On veut être une équipe qui domine. Physiquement et stratégiquement je pense que nous ne sommes pas loin. J’ai l’impression que les autres équipes l’ont analysé et sentent que nous ne sommes pas loin.